Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев с 6 годовщиной освобождения Славянска и Краматорска. Поскольку глава государства находится на торжествах в Одессе, а премьер – в Краматорске, они организовали видеомост.

Так, Зеленский поздравил украинцев с Днем освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов в Одессе. Там он принимает участие в торжествах по случаю еще одного праздника – Дня ВМС Украины, пишет 24 канал.

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В нашей стране двойной праздник! Ведь кроме дня ВМС, мы отмечаем шестую годовщину освобождения Славянска и Краматорска. 6 лет назад, всей страной мы помогали нашей армии, с тревогой в сердце и молитвой в душе ждали радостных новостей с Востока. Сегодня мы кланяемся каждому, кто вернул Славянск и Краматорск Украине,

– подчеркнул президент.

После этого Зеленский в рамках видеомоста передал слово главе правительства Денису Шмыгалю, который, в свою очередь, находится в Краматорске.

Что сказал Шмыгаль

"Мы сегодня чувствуем единство Украины. И этот телемост демонстрирует единство Украины, сегодня – от Одессы до Краматорска, а ежедневно – от Ужгорода до Донецка и Луганска. Украина единая, соборная, неделимая, независимая, и в ближайшее время, я уверен, будет мирным государством с мирным небом", – отметил премьер.

Шмыгаль в Краматорске / Фото пресс-служба Кабмина

Глава правительства отметил, что Украина будет вспоминать десятки и сотни лет освобождение Краматорска, Славянска и других городов Донетчины и украинских военных, отдавших свою жизнь на горе Карачун.

Эти люди дали нам возможность в мирный день спокойно чувствовать себя. Сегодня здесь присутствуют дети, которые родились в день освобождения. Мы поздравляем их с днем рождения и на самом деле это очень символично и приятно иметь такие возможности,

– сказал Шмыгаль.

Шмыгаль в Краматорске / Фото пресс-служба Кабмина