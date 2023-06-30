Годовщина освобождения Змеиного: враг может предпринимать попытки снова атаковать остров

Прошел год, как 30 июня 2022 года россияне совершили "шаг доброй воли" и покинули остров Змеиный. Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный – важное и важное событие.

На этом отметили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметив, что деоккупация Змеиного сорвала дерзкие планы агрессора лишить Украину статуса морского государства.

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Возвращение государственного сине-желтого флага на Змеиный – славная, без всяких гипербол, веха в истории нашего государства и армии. Все наши воины, горды быть среди тех, кто планировал и осуществлял сложную, многоуровневую, полную огромных рисков спецоперацию,

– говорится в сообщении ГУР МО.

Враг ошибался

Отмечают, что представители московской диктатуры считали, что их черноморский флот – железная рука, ухватившая и держащая божью бороду, но украинские воины отсекли эту "ржавую конструкцию по локоть".

В ГУР указали, кто участвовал в операции по освобождению острова, это спецназовцы разведки и Центра спецопераций "А" СБУ, авиаторы Воздушных сил и моряки Военно-морских сил ВСУ, воины Государственной пограничной службы Украины, военные инженеры, операторы "Байракторов".

Почему важное освобождение острова Змеиный:

Свободный Змеиный – залог покоя в западной части Черного моря, гарантия морской логистики, являющегося элементом экономической стабильности в Украине и продовольственной безопасности в мире.

Свободный Змеиный – символ тяжелой, но победы. Так будет и со всеми остальными временно оккупированными украинскими землями.

Россия может попытаться снова захватить остров

Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона заявила, что Россия снова может предпринять попытку захвата острова Змеиный. В то же время главное, что остров остается под юрисдикцией Украины.

Это освобожденная территория. То, что россияне время от времени за этот период с момента его освобождения и демонстрации "жеста доброй воли" пытались несколько раз атаковать остров с помощью авиации, испытывая и измеряя, насколько плотно мы уже овладели этой территорией, они пытались самолетами бомбить остров, но жертв не было,

– отметила Гуменюк.

По ее словам, те испытания они довольно быстро отменяли, потому что подвергали свои самолеты опасности, подлетать туда было рискованно, работала наша противовоздушная оборона.

"К сожалению, не сбили ни одного, но ждем повтора и обязательно "можем повторить". Сейчас эта территория освобождена, и по всей вероятности они могут пытаться повторять такие атаки, но очень редко", - считает Гуменюк.

Россия не может смириться с зерновым соглашением

Спикер отметила, что России не дает покоя функционирование зерновой сделки. Именно по этой причине враг может попытаться снова захватить остров.

Значение Змеиного в том, что мощь, которую пытались там развернуть россияне, не позволила бы функционировать коридору. Они бы оттуда имели возможность и обстреливать, и обеспечивать противовоздушное прикрытие своей корабельной группировки,

– объяснила Наталья Гуменюк.

Что касается ситуации в море, то спикер сообщил, что после того, как был освобожден Змеиный, корабельная группировка врага передислоцировалась и тяготеет к Новороссийску, к Юго-Восточным берегам Крыма. Там, по ее словам, оно прячется от нашего дальнобойного оружия.