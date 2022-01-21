Напомним, что во время инаугурации Байден пообещал американцам улучшить экономику в стране, преодолеть пандемию COVID-19, объединить общество, раздирающее политические и социальные противоречия. В то же время мир заявил, что Америка возвращается – как лидер на международную арену.

По теме Год после инаугурации Байдена: лучшие фото супругов с Елизаветой II, Франциском и другими

Борьба с безработицей и инфляцией

Несмотря на скептицизм политических соперников – республиканцев – Байден смог улучшить экономические показатели в стране. За последний год в США появилось более 6 миллионов новых рабочих мест, а уровень безработицы упал до рекордной отметки – чуть больше 3,5%.



Джозеф Байден и Джилл в День равной оплаты труда США / Фото Getty Images

В то же время в стране наблюдается рост инфляции. Сейчас она составляет 7% – это самый высокий показатель за последние 30 лет.

Повышение цен имеет широкую базу. Во многих случаях они растут быстрее доходов семей,

– заявил главный финансовый аналитик Associated Press Грег Макбрайд.

Обещание быстро преодолеть пандемию

Усугубляет экономическую ситуацию в США и COVID-19. В Белом доме возлагались на массовую вакцинацию и пакет экономической поддержки для бизнеса и американских семей.



Байден приносит присягу на семейной библии / Фото с инстаграммы президента США

С приходом Байдена к власти приняли пакет помощи на рекордные почти 2 триллиона долларов. В июле 2021 года на праздновании Дня Независимости президент США оптимистично прогнозировал скорейшее завершение пандемии.

245 лет назад мы объявили нашу независимость от дальнего короля. Сегодня мы очень близки к оглашению нашей независимости от смертоносного вируса,

– заявил тогда Джо Байден.

Первые по уровню заражения COVID-19

Не так случилось, как предполагалось – американцы медленно уходили вакцинироваться. Пришлось принуждать их к административным мерам. За 2021 год смогли привить рекордные 200 миллионов граждан.

Однако новые штаммы коронавируса – Дельта и Омикрон – свели на нет все усилия. США остаются первыми в мире по количеству суточных инфицирований.

Я знаю, что все вы разочарованы этой ситуации. Омикрон влечет за собой миллионы заражений и рекордные показатели госпитализаций. Как я говорил раньше, это пандемия невакцинированных,

– сообщил Байден.

Вывод войск США из Афганистана

Разочарований действиями Белого Дома хватает не только американцам. Больше всего по международному имиджу США в 2021 году ударило вывод войск из Афганистана.

После 20 лет попыток построить демократию в этой стране и влияние нескольких миллиардов долларов в афганскую экономику – Вашингтон сдался и решил отдать судьбу государства в руки его граждан. Те оказались неспособными противостоять талибам.

Стоит вспомнить Не хотел перекладывать на пятого президента: Байден не жалеет о выводе войск из Афганистана

Группировка захватила контроль над страной за считанные недели. Штатам пришлось быстро выводить свои силы из Афганистана.

Все происходило хаотично. Кадры из Кабульского аэропорта, где местные отчаявшиеся жители штурмовали американский самолет, пытаясь убежать от талибов, облетели все ведущие СМИ планеты.



Вид аэропорта в Кабуле из космоса / Фото Maxar

Разочарование украинцев по поводу "ПП-2"

Обиду от политики Байдена почувствовали не только афганцы, но и украинцы. Мы получили неприятный сюрприз из Вашингтона в июле 2021 года.

Тогда он договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что не будет вводить санкции против "Северного потока-2". Потому его можно будет ввести в эксплуатацию.

В то же время украинцам пообещали инвестиции в развитие зеленой энергетики. Кроме того, добиться от Москвы гарантий транзита газа через украинскую газотранспортную систему.

К тому моменту, когда я стал президентом, "Северный поток-2" был построен на 90%. Поэтому введение санкций не имело смысла,

– прокомментировал президент США.

Деэскалация ситуации вокруг Украины

Впрочем, первый год на высшей должности Байдена не был полным провалом. Как и обещал в начале своей каденции, он начал укреплять трансатлантическое единство и сотрудничество в НАТО, подвергшиеся упадку за время президентства Дональда Трампа.

Кроме того, организовал специальный саммит за демократию, куда пригласил глав более 100 стран, в том числе украинского президента. Однако представителей Китая и России – нет.

В июне 2021 года в Женеве Байден провел личную встречу с Владимиром Путиным, чтобы наладить диалог. Но переговоры не принесли веских результатов.

Разговор на высоких тонах между Вашингтоном и Москвой пока продолжается. Сейчас Байден пытается использовать ее для того, чтобы вынудить главу Кремля отказаться от очередной агрессии против Украины. Удастся ли это 46 президенту США покажет только время.

Год президентства Байдена: смотрите сюжет 24 канала