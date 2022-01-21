Нагадаємо, що під час інавгурації Байден пообіцяв американцям покращити економіку в країні, подолати пандемію COVID-19, об'єднати суспільство, яке роздирали політичні й соціальні суперечності. Водночас світу заявив, що Америка повертається – як лідер на міжнародну арену.

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Боротьба з безробіттям та інфляцією

Попри скептицизм політичних суперників – республіканців – Байден зміг покращити економічні показники в країні. За останній рік у США з'явилося понад 6 мільйонів нових робочих місць, а рівень безробіття впав до рекордної позначки – трохи більше ніж 3,5%.



Джозеф Байден та Джилл у День рівної оплати праці у США / Фото Getty Images

Водночас у країні спостерігається ріст інфляції. Зараз вона складає 7% – це найвищий показник за останні 30 років.

Підвищення цін має широку основу. У багатьох випадках вони зростають швидше за доходи родин,

– заявив головний фінансовий аналітик Associated Press Грег Макбрайд.

Обіцянка швидко подолати пандемію

Погіршує економічну ситуацію в США й COVID-19. У Білому домі покладалися на масову вакцинацію й на пакет економічної підтримки для бізнесу та американських родин.



Байден складає присягу на сімейній біблії / Фото з інстаграму президента США

З приходом Байдена до влади ухвалили пакет допомоги на рекордні майже 2 трильйони доларів. У липні 2021 року на святкуванні Дня Незалежності президент США оптимістично прогнозував швидке завершення пандемії.

245 років тому ми оголосили нашу незалежність від далекого короля. Сьогодні ми дуже близькі до оголошення нашої незалежності від смертоносного вірусу,

– заявив тоді Джо Байден.

Перші за рівнем зараження COVID-19

Не так сталося, як гадалося – американці повільно йшли вакцинуватися. Довелося примушувати їх адміністративними заходами. За 2021 рік змогли щепити рекордні 200 мільйонів громадян.

Однак нові штами коронавірусу – Дельта й Омікрон – звели нанівець усі зусилля. США залишаються першими у світі за кількістю добових інфікувань.

Я знаю, що всі ви розчаровані цією ситуацію. Омікрон спричиняє мільйони заражень і рекордні показники госпіталізацій. Як я казав раніше, це пандемія невакцинованих,

– повідомив Байден.

Виведення військ США з Афганістану

Розчарувань діями Білого Дому вистачає не лише американцям. Чи не найбільше по міжнародному іміджу США у 2021 році вдарило виведення військ з Афганістану.

Після 20 років спроб побудувати демократію в цій країні й влиття кількох мільярдів доларів в афганську економіку – Вашингтон здався й вирішив віддати долю держави в руки її громадян. Ті виявилися нездатними протистояти талібам.

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Угрупування захопило контроль над країною за лічені тижні. Штатам довелося швидко виводити свої сили з Афганістану.

Усе відбувалося хаотично. Кадри з Кабульського аеропорту, де місцеві жителі у відчаї штурмували американський літак, намагаючись втекти від талібів, облетіли всі провідні ЗМІ планети.



Вигляд аеропорту в Кабулі зняли з космосу / Фото Maxar

Розчарування українців щодо "ПП-2"

Прикрість від політики Байдена відчули не лише афганці, а й українці. Ми отримали неприємний сюрприз із Вашингтона у липні 2021 року.

Тоді він домовився з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель про те, що не запроваджуватиме санкцій проти "Північного потоку-2". Тому його можна буде ввести в експлуатацію.

Натомість українцям пообіцяли інвестиції в розвиток зеленої енергетики. Крім того, домогтися від Москви гарантій транзиту газу через українську газотранспортну систему.

На той момент, коли я став президентом, "Північний потік-2" був збудований на 90%. Тож запровадження санкцій не мало сенсу,

– прокоментував президент США.

Деескалація ситуації довкола України

Втім перший рік на найвищій посаді Байдена не був цілковитим провалом. Як і обіцяв на початку своєї каденції, він почав зміцнювати трансатлантичну єдність і співпрацю в НАТО, які зазнали занепаду за час президентства Дональда Трампа.

Крім того, організував спеціальний саміт за демократію, куди запросив голів понад 100 країн, зокрема й українського президента. Однак представників Китаю та Росії – ні.

У червні 2021 року в Женеві Байден провів особисту зустріч із Володимиром Путіним, щоб налагодити діалог. Та переговори не принесли вагомих результатів.

Розмова на високих тонах між Вашингтоном і Москвою поки триває. Зараз Байден намагається використати її для того, аби змусити очільника Кремля відмовитися від чергової агресії проти України. Чи вдасться це 46 президенту США покаже лише час.

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