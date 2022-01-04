Рекорд COVID-випадків у світі

За даними Університету Джона Хопкінса, впродовж минулої доби у США зафіксували 1,06 мільйон хворих на коронавірус, вони отримали позитивні тести. Таке різке зростання захворюваності пов'язують із поширенням нового штаму Омікрон.

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Майже вдвічі більше попереднього рекорду

Цей добовий приріст заражень майже вдвічі перевищує попередній рекорд у 590 тисяч випадків, який фіксували в США лише 4 дні тому.

Крім того, реальна захворюваність може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.

Водночас у ЗМІ припускають, що на рекордний показник могли вплинути затримки із публікацією результатів тестів на свята.

У США вирує Омікрон

Що відомо про штам Омікрон Його зафіксували більше ніж у 100 країнах світу. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму є: сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Однак, наявні вакцини не формують високої імунної відповіді проти цього штаму. Відтак, у світі активно впроваджують вакцинацію бустерними дозами.

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