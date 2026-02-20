"Свет победит тьму!": украинцев по всему миру призывают присоединиться к акциям 24 февраля

Под лозунгом "Свет победит тьму!" с 21 по 25 февраля во многих странах мира состоятся акции в поддержку Украины в день четвертой годовщины российского полномасштабного вторжения. Поэтому "Армия общин Украины", Всемирный Конгресс Украинцев и ICUV призывают украинцев по всему миру присоединиться.

Об этом пишет Communities Army of Ukraine.

Какова цель акций?

Цель акций – подчеркнуть необходимость большей поддержки Украины и более строгих санкций против России.

Где бы вы ни были – в Вашингтоне или Сиднее, Рейкьявике или Претории – вы часть Украины. Ваш голос важен. Ваше присутствие – это сила. Выход на акцию – сигнал, который слышат правительства и видит мир. 24 февраля – день, разделивший мир на "до" и "после". Россия начала полномасштабную войну не только против Украины, но и против демократии и свободы. Уже пятый год Украина держит жесточайший военный удар – дольше, чем длилась Вторая мировая война для многих стран Европы,

– отмечают организаторы.

Координаторы глобальной кампании отметили, что Украина достойно защищается от зла, но ей нужна помощь.

Поэтому 24 февраля украинцы должны выйти за детей, которых убили или похитили, за города, которые уничтожили, за воинов, держащих фронт, против геноцида народа.

"В этот день мы объединяемся со всем свободным миром, чтобы заявить: поддержка Украины – это инвестиция в безопасность и будущее. Это сигнал Кремлю: мы есть везде, мы не исчезнем, не замолчим и не отступим", – отметили координаторы.

Чем быстрее Украина победит, тем быстрее длительный мир вернется на европейский континент.

Свободный мир призывают не только поддерживать Украину для выживания, но и действовать решительно:

ввести #SkyShieldNow – патрулирование неба над Украиной;

предоставить максимальное количество средств ПВО и дальнобойных возможностей для уничтожения военной машины России;

#MakeRussiaPay: конфисковать российские замороженные активы для победы Украины;

ввести полное эмбарго на российские энергоресурсы, арестовывать нефтяные танкеры теневого флота России, ввести реальные санкции для обороны Европы и устранить пробелы в действующем санкционном режиме против России;

обеспечить территориальную целостность Украины в пределах международно признанных границ, заставить Россию вывести войска из всех временно оккупированных территорий и гарантировать безопасность в Черном море для всех – включая полный вывод российских войск из Крыма.

Выходите 24 февраля на центральные площади, используйте украинскую символику, говорите правду и будьте видимыми. Массово. Громко. Вместе. Должны сделать все, чтобы свет победил тьму – #LightWillWinOverDarkness и были спасены украинские дети – #SaveUkrainianChildren",

– призывают украинцев.

Как прошла прошла прошлая годовщина?