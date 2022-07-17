россия продолжает сеять горе и смерть, – Зеленский и МИД в 8 годовщину сбивания MH17

В настоящее время Украина чтит память погибших в катастрофе над Донецкой областью. Ровно 8 лет назад, 17 июля, россия сбила над регионом пассажирский самолет Boeing 777.

Уже 2022 год, а россия продолжает войну против Украины, убивая мирных людей. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что каждый преступник будет наказан.

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россия продолжает сеять смерть на украинской земле

Владимир Зеленский выразил соболезнования всем родным и близким убитых россией.

В день восьмой годовщины крушения самолета рейса МН17 наши мысли с родными и близкими всех невинно убитых россией. Сегодня рф продолжает сеять горе и смерть на украинской земле. Но ничто не останется безнаказанным! Каждый преступник будет привлечен к ответственности,

– написал Зеленский.

В МИД Украины также отреагировали на годовщину трагедии. Там отметили, что Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбивание рейса MH17.

Заметив, что украинская сторона доверяет расследованию Нидерландов по подозреваемым преступникам, МИД призвал все привлеченные государства и стороны сотрудничать в рамках расследования.

Судебный процесс необходимо продолжать

В ведомстве отметили, что привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв ущерба MH17 и их семей может только тщательный и исчерпывающий судебный процесс.

Мы еще раз выражаем наши глубокие соболезнования семьям и близким жертв сбивания рейса MH17. Продолжающееся вторжение россии в Украину, несомненно, тяжелое и болезненное напоминание семьям и близким о трагических обстоятельствах сбивания рейса MH17. Несмотря на то, что ничто не может вернуть тех, кто потерял жизнь, или уменьшить горе и страдания, которые испытали их семьи и близкие, крайне важно, чтобы мы добивались ответственности и гарантировали, чтобы такой трагический инцидент никогда не повторился,

– говорится в сообщении.

Напомним, 17 июля 2014 года россияне сбили над украинским небом самолет Малайзийских авиалиний MH17. Это привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа.

Известно, что оккупанты стреляли в самолет из ЗРК "Бук". Следователи установили даже точное время, когда его привезли на территорию оккупированной Донецкой области и вывезли обратно в россию.

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