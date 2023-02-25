Впрочем, несмотря на то, что для Москвы этот день имеет определенное значение, он связан только с личностью российского диктатора Владимира Путина. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политический деятель, блогер и юрист Марк Фейгин.

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"Путин не Гитлер, он – никто"

Фейгин отметил, что масштаб личности Путина такой, что не нужно ждать от него ничего. У главы Кремля не будет никаких креативных решений или внезапного прозрения. Он не фюрер, мы имеем дело с чем-то гораздо меньшим.

Путин не тянет этого исторического масштаба – он не Сталин и не Гитлер. Он – никто,

– подчеркнул российский оппозиционер.

Кроме того, он даже не чувствует российский народ и исторический момент в масштабе, который его заслуживает. Российский диктатор просто не понимает этого, поэтому мы уже ничего не увидим от него.

Фейгин сказал, почему мы ничего не увидели от России на годовщину вторжения: смотрите видео

Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля

Накануне годовщины полномасштабного вторжения были опасения, что Россия может прибегнуть к очередной циничной атаке на Украину. Впрочем, к счастью, массированной атаки не было.

Военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко назвал 2 обстоятельства, почему страна-агрессор не прибегла к массированному обстрелу нашего государства в годовщину полномасштабного вторжения:

ограниченные возможности оккупантов, в частности касательно ракет и иранских дронов-камикадзе;

военно-политические происшествия.

Россияне могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще из-за военно-политических обстоятельств,

– сказал Романенко.

Он объяснил, что 24 февраля Китай должен был объявить свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. Учитывая, что Пекин оказывает определенное влияние на Москву и может ставить ей условия, было бы удивительно, если бы страна-агрессор осуществила массированную ракетную атаку в этот день.

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Это напоминает события в преддверии полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства. Тогда в Китае проходили Олимпийские игры и Пекин предупредил Кремль, что они должны закончиться спокойно.