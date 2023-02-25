Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. Отметим, что ранее мы описали год полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в цифрах.

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Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля

Генерал-лейтенант назвал 2 обстоятельства, почему страна-агрессор не прибегла к массированному обстрелу нашего государства в годовщину полномасштабного вторжения:

ограниченные возможности оккупантов, в частности в отношении ракет и иранских дронов-камикадзе;

военно-политические происшествия.

Россияне могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще из-за военно-политических обстоятельств,

– объяснил Романенко.

Так, 24 февраля Китай должен был объявить свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. Если бы захватчики массово обстреляли наше государство, это выглядело бы странно. С одной стороны, Москва заинтересована в этой инициативе Пекина.

А с другой – Китай уже руководит военно-политическими, стратегическими и геополитическими подходами к помощи России, поэтому могут ставить ей свои условия.

Два обстоятельства, почему не было массированного удара по Украине 24 февраля: смотрите видео

Как вот было с Олимпийскими играми в Пекине накануне полномасштабного вторжения. Тогда китайская сторона предупредила российскую, что Игры должны пройти спокойно.

Что известно о "мирном плане" Китая