Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и генерал-лейтенант Игорь Романенко. Отметим, что ранее мы описали год полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в цифрах.
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Почему Россия не совершила массированную атаку 24 февраля
Генерал-лейтенант назвал 2 обстоятельства, почему страна-агрессор не прибегла к массированному обстрелу нашего государства в годовщину полномасштабного вторжения:
- ограниченные возможности оккупантов, в частности в отношении ракет и иранских дронов-камикадзе;
- военно-политические происшествия.
Россияне могли бы набрать количество ударных ракетных элементов на атаку среднего уровня, но это не сработало еще из-за военно-политических обстоятельств,
– объяснил Романенко.
Так, 24 февраля Китай должен был объявить свой "мирный план" по завершению войны России против Украины. Если бы захватчики массово обстреляли наше государство, это выглядело бы странно. С одной стороны, Москва заинтересована в этой инициативе Пекина.
А с другой – Китай уже руководит военно-политическими, стратегическими и геополитическими подходами к помощи России, поэтому могут ставить ей свои условия.
Два обстоятельства, почему не было массированного удара по Украине 24 февраля: смотрите видео
Как вот было с Олимпийскими играми в Пекине накануне полномасштабного вторжения. Тогда китайская сторона предупредила российскую, что Игры должны пройти спокойно.
Что известно о "мирном плане" Китая
- В преддверии годовщины полномасштабного вторжения России на территорию нашего государства в Пекине заявили, что готовят документ, соблюдение которого должно помочь завершить войну. Его опубликовали 24 февраля 2023 года.
- Впрочем, "мирный план" Китая оказался достаточно неоднозначным. Точнее так, некоторые из его пунктов прямо противоречат другим и вряд ли могут быть эффективными в войне России против Украины.
- В Офисе Президента Украины уже отреагировали на обнародованный документ. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк подчеркнул, что этот план – это история не о мире, а о замораживании конфликта, проигрыше нашей страны и последующих этапах российского геноцида.
- В то же время председатель правления Украинской ассоциации китаеведов Вита Голод отметила, что некоторые пункты инициативы Пекина совпадают с "формулой мира" Владимира Зеленского и являются проукраинскими. Однако сам план, прежде всего, является прокитайским.