Об этом 24 Каналу рассказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук. Он поделился своими воспоминаниями о первом дне полномасштабной войны.

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Эмоции не на каждый день

Андрей Рымарук рассказал, как он утром 24 февраля 2022 года шел по столице с двумя пакетами, в которых была кругленькая сумма.

Это был наверное единственный день в моей жизни, когда я шел по центру столицы, оглядывался уже в полувооруженную столицу Украины и держал в руках 2 черных пакета, в которых был один миллион долларов. Такие эмоции не бывают каждый день,

– сказал Рымарук.

Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" вспомнил невероятное количество вызовов, которые были в 2022 году. В фонде сравнили сумму собранных средств в 2021 и в 2022 году.

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По словам Рымарука, в 2021 году фонд собрал 22 – 24 миллиона гривен, а в 2022 году эта сумма составила более 6 миллиардов гривен. Он также рассказал о "необычных" закупках, которые начал осуществлять фонд в 2022 году.

"Никто не ожидал, что мы станем наверное единственным благотворительным фондом в мире, который будет позволять себе покупать высокоточные управляемые ракеты к Байрактарам и сам комплекс TB2 вместе с самолетами и ракетами", – сказал Андрей Рымарук.

Что изменилось за год

Но закупки фонда не ограничивались Байрактарами. Кроме них благотворители покупали летальное оружие в виде минометов, пулеметов и множество другого вооружения и техники.

Никто не ожидал, что мы будем покупать летальное оружие – минометы, пулеметы и многое другое. Но все это есть и мы понимаем, чего не хватает армии,

– отметил Рымарук.

Руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" добавил, что благотворительный фонд постоянно находится на связи с представителями ВСУ и пытается анализировать слабые места, чтобы на опережение перекрывать нишу для усиления армии.

Рассказывая о разнице в работе фонда сейчас и в прошлом году, Рымарук отметил, что сама суть работы не изменилась, но значительно увеличились масштабы. Теперь в фонде вместо 26 человек работает около 100, а коллектив стал более компетентным и системным.

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