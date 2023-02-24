Об этом рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко. Он отметил, что во время боя в 3:40 погиб защитник.

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"Все считают, что вторжение началось в 4:00. Это не очень корректно. Вторжение началось в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда, это Миловский район. Там диверсионно-разведывательная группа российских войск напала на пограничный пост, завязался бой. Сразу у нас был первый погибший воин в этой полномасштабной агрессии", – сказал Дейнеко.

Сообщение для Зеленского

Глава Госпогранслужбы вспомнил, что примерно в 4:00 доложил министру внутренних дел Денису Монастырскому о боях сразу на трех направлениях. Пограничники пытались отбивать колонны врага.

Дейнеко написал сообщение президенту Владимиру Зеленскому в 5:17. В то время на государственной границе с Россией и Беларусью наступали россияне.

Доброе утро, уважаемый господин президент. Разрешите доложить. Это полномасштабная военная агрессия со стороны России. Обстрелян ряд пунктов пропуска на границе, ведется огонь "Градами" с их территории. Над Чернобыльской зоной слышен пролет реактивной авиации. Также "Грады" бьют из Крыма. В настоящее время 5 раненых. Мои подразделения занимают позиции,

– написал Дейнеко Зеленскому.

Он отметил, что никто не считал угрозу реальной. Дейнеко подчеркнул – докладывал, что это не провокация, а действительно полномасштабное вторжение.

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