Про це розповів голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко. Він зазначив, що під час бою о 3:40 загинув захисник.

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"Всі вважають, що вторгнення почалося о 4:00. Це не дуже коректно. Вторгнення почалося о 3:40 на ділянці Луганського прикордонного загону, це Міловський район. Там диверсійно-розвідувальна група російських військ напала на прикордонний пост, зав'язався бій. Одразу ми мали першого загиблого воїна в цій повномасштабній агресії", – сказав Дейнеко.

Повідомлення для Зеленського

Голова Держприкордонслужби пригадав, що приблизно о 4:00 доповів міністру внутрішніх справ Денису Монастирському про бої одразу на трьох напрямках. Прикордонники намагалися відбивати колони ворога.

Дейнеко написав повідомлення президенту Володимиру Зеленському о 5:17. На той час по державному кордону з Росією та Білоруссю наступали росіяни.

Доброго ранку, шановний пане президенте. Дозвольте доповісти. Це – повномасштабна військова агресія з боку Росії. Обстріляно низку пунктів пропуску на кордоні, ведеться вогонь "Градами" з їхній території. Над Чорнобильською зоною чутно проліт реактивної авіації. Також "Гради" б'ють з Криму. Наразі 5 поранених. Мої підрозділи займають позиції,

– написав Дейнеко Зеленському.

Він зазначив, що ніхто не вважав загрозу реальною. Дейнеко наголосив – доповідав, що це не провокація, а це дійсно повномасштабне вторгнення.

Про те, що війна неминуча, Дейнеко повідомив керівництво держави за 2 тижні до повномасштабного вторгнення.

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