В апреле в сети сообщали, что Россию планируют пригласить на мероприятие. Организаторы аргументировали это "знаком признания жертв, принесенных Советским Союзом во Второй мировой войне".

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Франция не будет приглашать представителей России

Вечером 30 мая в Елисейском дворце официально заявили, что не будут приглашать представителей России на мероприятия ко Дню высадки в Нормандии. В комментарии в канцелярии президента Франции говорится, что для приглашения россиян "не сложились условия".

Российской делегации не будет. Не сложились условия, учитывая захватническую войну, которую Россия ведет против Украины, и которая усилилась в последние недели,

– уточнили в канцелярии Макрона.

К слову, перед этим агентство Reuters также сообщало, что Россию не будут приглашать на 80-ю годовщину высадки союзников в Нормандии. Источники издания заявляли, что некоторые страны выступили против визита представителей государства-агрессора и отметили, что им будет неловко, ведь Кремль уже более 2 лет ведет кровопролитную войну в Украине.

Известно, что на мероприятия Дня высадки в Нормандии пригласили Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Справка. Высадка в Нормандии – это морская десантная операция, которая была проведена 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами союзников. В ней участвовали США, Канада, Великобритания и другие союзники, которые противостояли нацистской Германии. Военные СССР не принимали участия в этой операции. Высадка морского десанта в Нормандии была крупнейшей в мировой истории морской десантной операцией. В общем, высадка десанта позволила развернуть наступление, вытеснить немецкие войска и открыть путь на территории нацистской Германии.

Во Франции россиянам могли выдвинуть требования

Политолог Игорь Рейтерович ранее заявлял, что россиянам во время мероприятий ко Дню высадки в Нормандии могли выдвинуть требования. Поскольку мероприятие состоится перед Саммитом мира, то Франция могла устроить переговоры за закрытыми дверями.

"Возможно, России выдвинут какие-то требования, или озвучат позицию европейских стран относительно того, что будет дальше происходить. На сегодня у Запада коммуникации с Кремлем нет. Поэтому, возможно, есть идея использовать это событие для того, чтобы провести переговоры с россиянами. Однако неизвестно, поедут ли они на торжества во Францию", – говорил ранее Рейтерович.