У квітні в мережі повідомляли, що Росію планують запросити на захід. Організатори аргументували це "знаком визнання жертв, принесених Радянським Союзом у Другій світовій війні".

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Франція не буде запрошувати представників Росії

Ввечері 30 травня в Єлисейському палаці офіційно заявили, що не будуть запрошувати представників Росії на заходи до Дня висадки в Нормандії. У коментарі в канцелярії президента Франції мовиться, зо для запрошення росіян "не склалися умови".

Російської делегації не буде. Не склались умови, враховуючи загарбницьку війну, яку Росія веде проти України, і яка посилилася в останні тижні,

– уточнили в канцелярії Макрона.

До слова, перед цим агентство Reuters також повідомляло, що Росію не запрошуватимуть на 80-ту річницю висадки союзників у Нормандії. Джерела видання заявляли, що деякі країни виступили проти візиту представників держави-агресорки й наголосили, що їм буде ніяково, адже Кремль вже понад 2 роки веде кровопролитну війну в Україні.

Відомо, що на заходи Дня висадки в Нормандії запросили Джо Байдена і Володимира Зеленського.

Довідка. Висадка в Нормандії – це морська десантна операція, що була проведена 6 червня 1944 року в Нормандії під час Другої світової війни силами союзників. У ній брали участь США, Канада, Велика Британія та інші союзники, які протистояли нацистській Німеччині. Військові СРСР не брали участі в цій операції. Висадка морського десанту в Нормандії була найбільшою у світовій історії морською десантною операцією. Загалом, висадка десанту дала змогу розгорнути наступ, витіснити німецькі війська й відкрити шлях на території нацистської Німеччини.

У Франції росіянам могли висунути вимоги

Політолог Ігор Рейтерович раніше заявляв, що росіянам під час заходів до Дня висадки в Нормандії могли висунути вимоги. Оскільки захід відбудеться перед Самітом миру, то Франція могла влаштувати переговори за зачиненими дверима.

"Можливо Росії висунуть якісь вимоги, або озвучать позицію європейських країн щодо того, що буде далі відбуватися. На сьогодні у Заходу комунікації з Кремлем немає. Тому можливо є ідея використати цю подію для того, щоб провести перемовини росіянами. Проте невідомо, чи вони поїдуть на урочистості у Францію", – говорив раніше Рейтерович.