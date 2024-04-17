Росію запросили на цю подію, як пояснили організатори, через "вшанування самовідданості і самопожертви радянських народів, а також внесок Радянського Союзу у перемогу 1945 року". Політолог Ігор Рейтерович сказав 24 Каналу, що Росія офіційно вважається спадкоємницею Радянського Союзу. Москва, маючи цей статус, спекулює і маніпулює ним.

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Несправедливе запрошення

Росія ще з 1991 року доклала колосальних зусиль для того, щоб в уявленні багатьох європейців, а також розвинутих демократичних країн по всьому світу, перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні перетворилася на перемогу Росії.

Росіяни проводили просту паралель, що Радянський Союз дорівнює Росія, і воювали не радянські люди, а росіяни. На превеликий жаль, їм вдалося цей стереотип нав'язати. Він домінує і до сьогоднішнього дня в багатьох європейських країнах та певною мірою навіть в США,

– зауважив політолог.

Наслідком впровадження цього стереотипу, на його думку, і є запрошення Росії на урочистості у Францію як представниці колишнього Радянського Союзу, яка "здійснила вагомий внесок у перемогу над нацизмом".

Проте було б справедливим запросити на цей захід представників 15 колишніх республік, які входили до складу СРСР. Якщо ж запрошувати їх, наприклад, за рівнем внеску в перемогу чи втрат, то Росія буде ні на першому, ні на другому місці.

Якраз Білорусь та Україна зазнали найбільших втрат під час Другої світової війни. Це визнавалось в радянській історіографії,

– впевнений Рейтерович.

Росіянам, напевно, не дуже хочеться відвідувати Францію, оскільки Путін туди поїхати не може. Однак, за словами політолога, відмовитись також не прийнятно.

Можуть висунути вимоги

Невипадково це запрошення відбулось напередодні мирної конференції у Швейцарії. Імовірно, якщо на урочистості до Франції приїде, скоріш за все, глава МЗС Росії Сєргєй Лавров, то з ним за зачиненими дверима західні партнери зможуть переговорити, зокрема, щодо мирної конференції.

"Можливо Росії висунуть якісь вимоги, або озвучать позицію європейських країн щодо того, що буде далі відбуватися. На сьогодні у Заходу комунікації з Кремлем немає. Тому можливо є ідея використати цю подію для того, щоб провести перемовини росіянами. Проте невідомо, чи вони поїдуть на урочистості у Францію", – підкреслив Ігор Рейтерович.

До речі . Висадка союзників у Нормандії – це морська десантна операція США, Великої Британії, Канади та їхніх союзників проти Німеччини, яка відбулась під час Другої світової війни. Вона розпочалася 6 червня 1944 року та стала найбільшою у воєнній історії операцією, оскільки до кінця дня на узбережжі перебувало 156 тисяч військових. Висадка союзницьких військ на узбережжі Франції дозволила відкрити другий фронт у Європі. СРСР не брав безпосередньої участі в цій операції. Урочистості з нагоди її 80-річчя відбудуться 6 червня 2024 року.

Що відомо про запрошення Росії на урочистості у Франції