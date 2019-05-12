Годовщина безвиза: сколько раз за два года украинцы посетили страны ЕС

Два года назад – 11 мая 2017 года – стартовал безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. За это время более двух миллионов украинцев воспользовались возможностью въехать в страны ЕС и Шенгенскую зону, имея при себе только биометрический паспорт, и осуществили 33 миллиона поездок.

В Представительстве Украины при ЕС назвали такие цифры феноменальными и отметили, что обмен знаниями и контактами с гражданами других стран способствует необратимости евроинтеграции нашей страны.

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"С дистанции двух лет нам приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей. Именно из-за своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов невозможно ни одно другое развитие", – отметили в Представительстве.



Страны, в которые можно путешествовать без виз украинцам

Каждый раз список стран, куда украинцы могут путешествовать без виз, пополняется. Из последнего – безвизовый зеленый свет мелькает украинцам в Таиланде, Доминике, Уругвае. На очереди – Израиль.

Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы – читайте в материале 24 канала.

Как оформить биометрический паспорт онлайн?

С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГТС Украины, а также – на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.