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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ

      Годовщина безвиза: сколько раз за два года украинцы посетили страны ЕС

      12 Читати новину українською
      Безвиз успешно работает
      Безвиз успешно работает / eurointegration.com.ua

      Два года назад – 11 мая 2017 года – стартовал безвизовый режим между Украиной и Европейским Союзом. За это время более двух миллионов украинцев воспользовались возможностью въехать в страны ЕС и Шенгенскую зону, имея при себе только биометрический паспорт, и осуществили 33 миллиона поездок.

      В Представительстве Украины при ЕС назвали такие цифры феноменальными и отметили, что обмен знаниями и контактами с гражданами других стран способствует необратимости евроинтеграции нашей страны.

      Читайте также: Украинский паспорт поднялся на 23 место в мировом рейтинге: детали от Passport Index

      "С дистанции двух лет нам приятно гордиться результатами, которые открыли для украинских граждан совершенно новые возможности для путешествий, получения новых знаний, установления новых контактов, поиска друзей. Именно из-за своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза. Без развития человеческих контактов невозможно ни одно другое развитие", – отметили в Представительстве.

       


      Страны, в которые можно путешествовать без виз украинцам

      Каждый раз список стран, куда украинцы могут путешествовать без виз, пополняется. Из последнего – безвизовый зеленый свет мелькает украинцам в Таиланде, Доминике, Уругвае. На очереди – Израиль.

      Как получить биометрический загранпаспорт: процедура, цены, нюансы – читайте в материале 24 канала.

      Как оформить биометрический паспорт онлайн?
      С 8 ноября 2018 года в Украине заработал сервис онлайн-регистрации биометрических документов. Поэтому анкету с персональными данными можно заполнить электронно, а это существенно уменьшит время обслуживания заявителя и сократит очереди. Услуга доступна на сайте ГТС Украины, а также – на Правительственном портале. Однако человеку все же необходимо лично прибыть в миграционную службу, чтобы сфотографироваться и отсканировать отпечатки пальцев.

      blog_ava
      Это опасно, – дипломат об отмене встречи адвоката Трампа и Зеленского
      11 мая
      385
      Теги: Новости Украины Статистика Путешествия Безвизовый режим Евросоюз
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