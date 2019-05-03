Украинский паспорт поднялся на 23 место в мировом рейтинге: детали от Passport Index

Ежегодный рейтинг всех стран мира, которые выдают своим гражданам загранпаспорта, в 2019 году разместил украинский паспорт на 23-й позиции. И это на 5 пунктов выше, чем в рейтинге в прошлом году.

Паспорта каких стран – наиболее рейтинговые

Место паспорта в рейтинге зависит от свободы доступа его владельцев к другим странам, как указано на сайте Passport Index.

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Первое место в рейтинге уверенно и не первый год занимает паспорт Объединенных Арабских Эмиратов. И справедливо, ведь граждане ОАЭ могут посетить без виз 171 страну (в прошлом году было 167). Стремительно ворвался на вторую позиция паспорт гражданина Люксембурга: 167 стран с безвизовым режимом. Столько же, к слову, в Германии, Испании и Финляндии.

Что известно о рейтинге паспортов от Passport Index?Рейтинг создает международная консалтинговая компания Henley & Partners совместно с Международной ассоциацией воздушного транспорта ИАТА с 2006 года. Сейчас он содержит информацию из 219 стран и территорий мира. Индекс учитывает возможность визита взрослого гражданина страны в другие страны с возможностью пребывания там дольше трех дней. Служебные или дипломатические паспорта – не учитываются, а так же и другие типы документов, кроме паспорта.

В одном шаге от второго места целый ряд стран (их граждане могут без проблем посетить 166 близких или дальних соседей): Сингапур, Нидерланды, Австрия, Португалия, Швейцария, Южная Корея и Ирландия.

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Соединенные Штаты Америки в 2018 году были в этом же списке, но в этом году опустились на 4 позицию, ведь не заключали новых безвизовых соглашений и предоставляют возможность своим гражданам посетить тех же 165 стран как и в прошлом году.

Как изменился рейтинг украинского паспорта

Украинцы могут посетить без использования виз 133 страны, из которых в 91 страну можно путешествовать полностью без виз, а в 42 – беспрепятственно оформить визу по факту прибытия. И еще для визита в 65 стран мира гражданину Украины нужно оформлять специальные разрешительные документы заранее.



Украинский паспорт в 2019 году на 23 месте в мире, а в 2018 году был на 28

Какой рейтинг у паспортов в странах из бывшего СССР

В топ-30 кроме Украины, из территорий бывшего СССР есть только страны Балтии. Это Литва – паспорт этой страны аж на пятой позиции (164 безвизовые страны), а также Латвия и Эстонии (по 162, и они на 7 месте).

Ближайший "преследователь" Украины – Российская Федерация. Она заняла 37 место в рейтинге с возможностью безвизовых путешествий ее граждан в 117 стран (на 1 позицию выше, чем в прошлом году).

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Наихудшими же в рейтинге Passport Index уже много лет такие страны как Афганистан (30 стран с безвизовым въездом), Ирак (33 страны), Пакистан и Сирия (по 37 стран) и Сомали (39 стран).