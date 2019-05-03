Щорічний рейтинг усіх країн світу, які видають своїм громадянам закордонні паспорти, у 2019 розмістив український паспорт на 23-й позиції. І це на 5 пунктів вище, аніж у рейтингу торік.

Паспорти яких країн – найбільш рейтингові

Місце паспорта у рейтингу залежить від свободи доступу його власників до інших країн, як зазначено на сайті Passport Index.

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Перше місце в рейтингу упевнено і не перший рік займає паспорт Об'єднаних Арабських Еміратів. І справедливо, адже громадяни ОАЕ можуть відвідати без віз 171 країну (торік було 167). Стрімко увірвався на другу позиція паспорт громадянина Люксембурга: 167 країн з безвізовим режимом. Стільки ж, до слова, у Німеччини, Іспанії та Фінляндії.

Що відомо про рейтинг паспортів від Passport Index?Рейтинг укладає міжнародна консалтингова компанія Henley & Partners спільно з Міжнародною асоціацією повітряного транспорту ІАТА з 2006 року. Наразі він містить інформацію із 219 країн та територій світу. Індекс враховує можливість візиту дорослого громадянина країни до інших країн з можливістю перебування там довше за три дні. Службові чи дипломатичні паспорти – не враховуються, а так само й інші типи документів, окрім паспорта.

За один крок від другого місця ціла низка країн (їх громадяни можуть без проблем завітати до 166 близьких чи далеких сусідів): Сингапур, Нідерланди, Австрія, Португалія, Швейцарія, Південна Корея та Ірландія.

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Сполучені Штати Америки у 2018 були в цьому ж переліку, але цьогоріч опустилися на 4 позицію, адже не укладали нових безвізових угод і надають можливість своїм громадянам відвідати тих же 165 країн, що й торік.

Як змінився рейтинг українського паспорта

Українці мають змогу відвідати без використання віз 133 країни, з яких у 91 країну можна подорожувати повністю без віз, а у 42 – без перешкод оформити візу за фактом прибуття. І ще для візиту у 65 країн світу громадянину України потрібно оформляти спеціальні дозвільні документи заздалегідь.



Український паспорт 2019 року на 23 місці у світі, а у 2018 був на 28

Як рейтинг паспортів у країн з колишнього СРСР

У топ-30, крім України, із теренів колишнього СРСР є тільки країни Балтії. Це Литва – паспорт цієї країни аж на п'ятій позиції (164 безвізові країни), а також Латвія та Естонії (по 162, і вони на 7 місці).

Найближчий "переслідувач" України – Російська Федерація. Вона зайняла 37 місце в рейтингу з можливістю безвізових подорожей її громадян до 117 країн (на 1 позицію вище, ніж торік).

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Найгіршими ж в рейтингу Passport Index вже багато років такі країни як Афганістан (30 країн з безвізовим в'їздом), Ірак (33 країни), Пакистан та Сирія (по 37 країн), та Сомалі (39 країн).