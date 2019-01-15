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      Оформлення ID-картки: як не переплатити посередникам

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      Оформлення ID-картки: як не переплатити за паспорт України
      ID-картка / Фото з відкритих джерел

      Втративши ID-картку, більшість із нас шукає поради у всесвітній мережі, де на таких клієнтів "полюють" фірми-посередники, пропонуючи свою дорогу допомогу. Люди вірять гарним обіцянкам та платять шахраям чималі гроші за непотрібні послуги. Що потрібно знати, аби не втрапити на гачок шахраїв?

      Журналіст 24 каналу провів власне розслідування і з’ясував – скільки насправді коштує оформлення втраченого паспорта.

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      Знахабнілі посередники

      Кілька років тому, коли мені потрібно було терміново оформити новий паспорт громадянина України замість втраченого, друзі порадили звернутись до посередника. Мовляв, так буде швидше й без клопоту. Як наслідок, оформлення нового документа обійшлось у 300 доларів. Звісно, можна було б піти офіційним шляхом, але тоді довелось би довго чекати на новий документ. Принаймні мене в цьому переконували.

      Відтоді багато що змінилось в країні. Чимало державних установ вдалось реформувати. Знайомі час від часу оформляють ID-картки без посередників і вихваляються, що тепер все можна зробити швидко й недорого. Проте фірми-посередники й досі працюють на ринку. Постає питання – навіщо?

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      Часто консультаційні послуги  це не що інше, як один із видів шахрайства

      Щоб розібратись у ситуації, вдаю із себе людину, яка загубила ID-картку, і звертаюсь у фірму-посередник по допомогу. Контакти фірми одразу ж підказує всезнаючий Інтернет. Набираю номер, слухавку бере пані, яка представляється Іреною. Вислухавши мене, запрошує прийти в офіс.

      Передовсім вам потрібно прийти до нас та оформити договір на надання консультаційних послуг. Потім ми запишемо вас на прийом в підрозділ Державної міграційної служби (ДМС) за місцем проживання, куди ви підете разом з нашим працівником, який допоможе оформити всі необхідні документи,
      – розповіла представник фірми-посередника Ірена.

      На прохання розповісти про суть цих самих консультаційних послуг, Ірена запевняє, що мені у всьому допомагатимуть: запишуть на прийом у підрозділ ДМС, допоможуть зібрати потрібні документи. А ще мене супроводжуватиме до ДМС співробітник-фірми, щоб допомогти заповнити документи. Цікаво, які такі документи мені може допомогти заповнити представник посередника, якщо заяву про відновлення паспорта заповнюють та роздруковують на місці працівники міграційної служби.

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      Варто сказати, що послуги посередника коштують немало: оформлення паспорта протягом 10 днів – 3 749 гривень, а за 10 – 2 249.

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      Оформлення паспорта без посередників коштуватиме значно дешевше

      Також Ірена наголошує, що для оформлення паспорта при собі потрібно мати такі документи: свідоцтво про народження, ідентифікаційний код, довідку з поліції, довідка Форма №13 (видається ЦНАПом), свідоцтво про шлюб чи зміну прізвища (якщо таке було), закордонний паспорт за наявності.

      Щоправда, довідку з поліції у фірмі обіцяють допомогти зробити, але це додатково коштуватиме 1 649 гривень. Також посередник закликала не оформляти самостійно цю довідку, оскільки це буде занадто довго, а вони все зроблять швидко і якісно.

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      Вислухавши пропозицію від посередника, дзвоню в Державну міграційну службу, аби дізнатись скільки ж у них коштуватиме оформлення втраченого паспорта. У відповідь чую цифри, які не йдуть у жодне порівняння з вищеназваними. Так, без посередників оформлення паспорта коштує 366 гривень протягом 10 днів і 279 гривень протягом 20 днів. Як то кажуть, відчуйте різницю.

      Непотрібні довідки

      Коли в Державній міграційній службі дізнались про історію з посередником, навіть не здивувались.

      Ми знаємо про існування таких фірм-посередників. Ба більше, з цього приводу зверталися в поліцію, передавали правоохоронцям інформацію про такі послуги,
      – зазначає начальник управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби Сергій Гунько.

      Подив викликав у Сергія Гунька й перелік документів, які начебто вимагають у Державній міграційній службі для оформлення паспорта.

      Дивіть відео: внутрішній і закордонний паспорти можна оформити онлайн за 10 хвилин

       

      Виявляється, якщо документ було загублено, довідка з поліції не є обов’язковою. Її необхідно надати до ДМС лише у випадку крадіжки паспорта. Звісно, якщо людина її принесе, то службовці візьмуть документ. В такому випадку постає питання – кому потрібен цей документ? Вочевидь, оформлення довідки необхідне фірмі-посереднику, адже вона коштує не дешево – 1 649 гривень. Стосовно інших документів (свідоцтво про народження дітей, шлюб тощо) їх надають за наявності.

      При переоформленні втраченої ID-картки не потрібно збирати новий пакет документів, оскільки всі дані про людину в нас вже є. Достатньо звернутись до підрозділу Державної міграційної служби чи Центру надання адміністративних послуг, не залежно від місця реєстрації, й подати заяву на оформлення нового документа,
      – додає Сергій Гунько.

      Якщо ж втрачено паспорт-книжечку (зразка 1994 року), тоді звертатись потрібно до підрозділу ДМС чи ЦНАПу за місцем реєстрації проживання. Адже перша ID-картка оформлюється винятково за місцем реєстрації. Наразі паспорти-книжечки вже не видають, адже на їхнє місце прийшли ID-картки.

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      Що ж до запису в електронну чергу – відповідно до законодавства запис здійснюється особою, а не посередниками. До того ж на оформлення ID-картки до більшості підрозділів в Україні можна записатися на найближчий час без жодних ускладнень.

      Якщо розібратися в ситуації навколо оформлення втрачених документів, стає зрозумілим: фірми-посередники – це ніхто інший як шахраї, які надають непотрібні послуги. Притягнути їх до відповідальності важко, адже людина сама зголошується на отримання консультаційних послуг.

      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації ID-картки Державна міграційна служба Шахрайство Ціни
      Джерело: 24 канал
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