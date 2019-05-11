Річниця безвізу: скільки разів за два роки українці відвідали країни ЄС

Два роки тому – 11 травня 2017 року – стартував безвізовий режим між Україною та Європейським Союзом. За цей час понад два мільйони українців скористались можливістю в'їхати у країни ЄС та Шенгенську зону, маючи при собі лише біометричний паспорт, і здійснили 33 мільйони поїздок.

У Представництві України при ЄС назвали такі цифри феноменальними і зазначили, що обмін знаннями та контактами з громадянами інших країн сприяє незворотності євроінтеграції нашої країни.

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"З дистанції двох років нам приємно пишатися результатами, які відкрили для українських громадян абсолютно нові можливості для подорожей, отримання нових знань, встановлення нових контактів, пошуку друзів. Саме через своїх громадян Україна почала реальну інтеграцію в простір Євросоюзу. Без розвитку людських контактів неможливий жоден інших розвиток", – зазначили у Представництві.



Країни, в які можна мандрувати без віз українцям

Кожного разу список країн, куди українці можуть подорожувати без віз, поповнюється. З останнього – безвізове зелене світло миготить українцям у Таїланді, Домініці, Уругваї. На черзі – Ізраїль.

Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як оформити біометричний паспорт онлайн?З 8 листопада 2018 року в Україні запрацював сервіс онлайн-реєстрації біометричних документів. Тому анкету з персональними даними можна заповнити електронно, а це істотно зменшить час обслуговування заявника і скоротить черги. Послуга доступна на сайті ДМС України, а також – на Урядовому порталі. Проте людині все ж необхідно особисто прибути в міграційну службу, щоб сфотографуватися і відсканувати відбитки пальців.