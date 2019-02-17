Годовщина боев за Дебальцево: украинский защитник вспомнил самые горячие события войны

Бои за Дебальцево начались в 2015 году, а самая острая фаза длилась почти месяц. Российские оккупанты стремились захватить важный железнодорожный узел любой ценой. Кремль не сдержали даже минские договоренности, которые определяли Дебальцево как подконтрольное Украине.

Утром, 17 февраля, пророссийские боевики продвинулись вглубь города и штурмовали лагерь сил АТО.

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Тогда украинские военные решили отступить. 18 февраля 2015 года более 2,5 тысяч украинских воинов покинули плацдарм. И хотя некоторые группы выходили еще несколько дней, именно эта дата считается завершением боев за Дебальцево.

С падением Углегорска стало очевидным, что Дебальцево попадет в окружение. В дальнейшем события так и развивались. Тогда я находился в штабе 128 бригады, его командир Шаптала принял абсолютно правильное на тот момент решение,

– сказал командир группы арт-разведки в Дебальцево Игорь Лукьянов.

Как сообщили в Генштабе, во время боевых действий в районе Дебальцево в период с 15 января по 18 февраля погибло 110 военнослужащих, 270 были ранены, 7 – взяты в плен и 18 пропали без вести. За все время обороны Дебальцевского направления погибли 136 и были ранены 331 военнослужащий ВСУ.