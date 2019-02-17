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      Річниця боїв за Дебальцеве: український захисник згадав нагарячіші події війни

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      Річниця боїв за Дебальцеве
      Річниця боїв за Дебальцеве / p-p.com.ua

      Бої за Дебальцеве розпочалися у 2015 році, а найгостріша фаза тривала майже місяць. Російські окупанти прагнули захопити важливий залізничний вузол будь-якою ціною. Кремль не стримали навіть Мінські домовленості, які визначали Дебальцеве, як підконтрольне Україні.

      Вранці, 17 лютого, проросійські бойовики просунулися вглиб міста і штурмували табір сил АТО.

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      Тоді українські військові вирішили відступити. 18 лютого 2015 року понад 2,5 тисячі українських вояків залишили плацдарм. І хоча деякі групи виходили ще кілька днів, саме ця дата вважається завершенням боїв за Дебальцеве.

      З падінням Вуглегірська стало очевидним, що Дебальцеве потрапить в оточення. Надалі події так і розвивалися. Тоді я перебував у штабі 128 бригади, його командир Шаптала прийняв абсолютно правильне на той момент рішення,
      – сказав командир групи арт-розвідки у Дебальцеве Ігор Лук'янов.

      Як повідомили у Генштабі, під час бойових дій в районі Дебальцевого у період з 15 січня до 18 лютого загинуло 110 військовослужбовець, 270 було поранено, 7 – взято в полон та 18 зникли безвісти. За весь час оборони Дебальцевського виступу загинуло 136 та було поранено 331 військовослужбовців ЗСУ.

      Хроніка боїв за Дебальцеве
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      Теги: Новини України Дебальцеве Війна на Донбасі Війна Петро Порошенко АТО
      Джерело: 24 канал
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