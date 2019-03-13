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      Годовщина разгрома Донецкого майдана: можно ли было остановить пророссийский шабаш

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      Ровно пять лет назад сторонники "русской весны" напали на проукраинский митинг в Донецке и убили активиста местного Евромайдана Дмитрия Чернявского.

      Украинских активистов окружили пророссийские "титушки" и забрасывали камнями, петардами и тому подобным. Внезапно один из "Самообороны Майдана" Дмитрий Чернявский упал окровавленный.

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      Как вспоминает активист "Евромайдана Донецка" Олег Саакян, это произошло слева от сцены, в нескольких метрах от него. Дмитрий умер от ножевого ранения не доехав до больницы.

      євромайдан війна на донбасі донецьк
      Дмитрий Чернявский, который погиб на Евромайдане в Донецке

      В тот день дончане, которые поддерживали единую Украину собрались на мирный митинг. Туда же пришли люди с триколорами, большинство которых завезли из России.

      Очень много было автобусов из Ростова. Никто пусть не врет, что их было 5-10, их было сотни,
      – вспомнил военнослужащий батальона ВСУ "Донбасс" ВСУ "Гайдук".

      Все это происходило при полном содействии местных силовиков, которые расселили "гостей" из России по общежитиям. Сотрудники милиции били проукраинских активистов.

      Активисты Донецкого Майдана вспоминают, что в тот кровавый день, 13 марта, со стороны милиции им были предоставлены гарантии, что митинг состоится мирно, поэтому активисты пришли без какого-либо оружия или средств защиты. В результате – попали в ловушку.

      После убийства Дмитрия Чернявского и еще двух майдановцев в Донецке, о мирном решении вопроса речь быть не могло. Украинских активистов начали преследовать, выдавливая из родного города.

      донецьк майдан
      Избиение украинских активистов

      Местные патриоты фактически ушли в подполье, наблюдая как сепаратисты с россиянами захватывают их город. Аж до провозглашения так называемой "ДНР" 7 апреля во главе с Павлом Губаревым, который назвал себя народным губернатором.

      Активисты надеялись, что ситуацию решат так, как в Харькове. Там винницкий "Ягуар" зачистил ОГА от сепаратистов меньше, чем за час.

      До середины марта еще было ощущение, что нужно показать, нужно дать время, выиграть это время для государства, для того, чтобы приехал спецназ и зачистил захваченную донецкую ОГА, чтобы разогнали этих несколько сотен маргиналов,
      – рассказал Олег Саакян.

      Однако фактический хозяин региона олигарх Ринат Ахметов и депутат от "Партии регионов" Николай Левченко, убеждали киевскую власть, что вопрос можно решить мирно. Однако, как показало время, ожидание лишь ускорило оккупацию Донецка.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости России Новости Украины Украина – Россия Война на Донбассе Жертвы Евромайдан Новости Донецка
      Источник: 24 канал
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