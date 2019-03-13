Річниця розгрому Донецького майдану: чи можна було зупинити проросійський шабаш

Рівно п'ять років тому прихильники "русской весни" напали на проукраїнський мітинг в Донецьку та вбили активіста місцевого Євромайдану Дмитра Чернявського.

Українських активістів оточили проросійські тітушки та закидували камінням, петардами тощо. Раптом один із "Самооборони Майдану" Дмитро Чернявський впав закривавлений.

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Як згадує активіст "Євромайдану Донецьк" Олег Саакян, це відбулось ліворуч від сцени, в декількох метрах від нього. Дмитро помер від ножового поранення не доїхавши до лікарні.



Дмитро Чернявський, який загинув на Євромайдані у Донецьку

В той день донеччани, які підтримували єдину Україну зібрались на мирний мітинг. Туди ж прийшли люди з триколорами, більшість яких завезли із Росії.

Дуже багато було автобусів з Ростова. Ніхто нехай не бреше, що їх було 5-10, їх було сотні,

– згадав військовослужбовець батальйону ЗСУ "Донбас" ЗСУ "Гайдук".

Все це відбувалось за повного сприяння місцевих силовиків, які розселили "гостей" із Росії по гуртожитках. Співробітники міліції бити проукраїнських активістів.

Активісти донецького майдану згадують, що в той кривавий день, 13 березня, з боку міліції їм були надані гарантії, що мітинг відбудеться мирно, тому активісти прийшли без будь-якої зброї чи засобів захисту. В результаті – потрапили у пастку.

Після вбивства Дмитра Чернявського та ще двох майданівців в Донецьку, про мирне вирішення питання мова не йшла. Українських активістів почали переслідувати, вичавлюючи з рідного міста.



Побиття українських активістів

Місцеві патріоти фактично пішли в підпілля, спостерігаючи як сепаратисти з росіянами захоплюють їх місто. Аж до проголошення так званої "ДНР" 7 квітня на чолі з Павлом Губарєвим, що назвав себе народним губернатором.

Активісти надіялися, що ситуацію вирішать так, як у Харкові. Там вінницький ягуар зачистив ОДА від сепаратистів менше, ніж за годину.

До середини березня ще було відчуття, що потрібно показати, потрібно дати час, виграти цей час для держави, для того, щоб приїхав спецназ і зачистив захоплене донецьке ОДА, щоб розігнали цих декілька сотень маргіналів,

– розповів Олег Саакян.

Проте фактичний господар регіону олігарх Рінат Ахметов та депутат від "Партії регіонів" Микола Левченко, переконували київську владу, що питання можна вирішити мирно. Проте, як показав час, вичікування лише прискорило окупацію Донецька.