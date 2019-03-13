22:10
13 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Росію тримають за парканом. Чеченський Волдеморт
      Вєсті Кремля
      20:54, 12 березня
      Вєсті. UA: Секрет багатства Ахметова. Як боротися з привидами комунізму
      Вєсті.UA
      19:22, сьогодні
      Бізнес-павутина та потрібні зв’язки: як заробляє губернатор Київщини та скандальний депутат
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Спорт під час війни
      Згадати все
      21:25, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Річниця розгрому Донецького майдану: чи можна було зупинити проросійський шабаш

      346 Читать новость на русском

      Рівно п'ять років тому прихильники "русской весни" напали на проукраїнський мітинг в Донецьку та вбили активіста місцевого Євромайдану Дмитра Чернявського.

      Українських активістів оточили проросійські тітушки та закидували камінням, петардами тощо. Раптом один із "Самооборони Майдану" Дмитро Чернявський впав закривавлений.

      Читайте також: Гнітюча реальність: як живеться людям в окупованих Донецьку та Луганську

      Як згадує активіст "Євромайдану Донецьк" Олег Саакян, це відбулось ліворуч від сцени, в декількох метрах від нього. Дмитро помер від ножового поранення не доїхавши до лікарні.

      євромайдан війна на донбасі донецьк
      Дмитро Чернявський, який загинув на Євромайдані у Донецьку

      В той день донеччани, які підтримували єдину Україну зібрались на мирний мітинг. Туди ж прийшли люди з триколорами, більшість яких завезли із Росії.

      Дуже багато було автобусів з Ростова. Ніхто нехай не бреше, що їх було 5-10, їх було сотні,
      – згадав військовослужбовець батальйону ЗСУ "Донбас" ЗСУ "Гайдук".

      Все це відбувалось за повного сприяння місцевих силовиків, які розселили "гостей" із Росії по гуртожитках. Співробітники міліції бити проукраїнських активістів.

      Активісти донецького майдану згадують, що в той кривавий день, 13 березня, з боку міліції їм були надані гарантії, що мітинг відбудеться мирно, тому активісти прийшли без будь-якої зброї чи засобів захисту. В результаті – потрапили у пастку.

      Після вбивства Дмитра Чернявського та ще двох майданівців в Донецьку, про мирне вирішення питання мова не йшла. Українських активістів почали переслідувати, вичавлюючи з рідного міста.

      донецьк майдан
      Побиття українських активістів

      Місцеві патріоти фактично пішли в підпілля, спостерігаючи як сепаратисти з росіянами захоплюють їх місто. Аж до проголошення так званої "ДНР" 7 квітня на чолі з Павлом Губарєвим, що назвав себе народним губернатором.

      Активісти надіялися, що ситуацію вирішать так, як у Харкові. Там вінницький ягуар зачистив ОДА від сепаратистів менше, ніж за годину.

      До середини березня ще було відчуття, що потрібно показати, потрібно дати час, виграти цей час для держави, для того, щоб приїхав спецназ і зачистив захоплене донецьке ОДА, щоб розігнали цих декілька сотень маргіналів,
      – розповів Олег Саакян.

      Проте фактичний господар регіону олігарх Рінат Ахметов та депутат від "Партії регіонів" Микола Левченко, переконували київську владу, що питання можна вирішити мирно. Проте, як показав час, вичікування лише прискорило окупацію Донецька.

      blog_ava
      Салат "Цезар": класичний рецепт приготування популярної страви
      сьогодні
      7106
      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Україна – Росія Новини Донецька Євромайдан Жертви
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      сьогодні , 22:00 Момент, когда мы потеряли свой город, – история жителя Донецка
      Повернись живим 98
      Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      сьогодні , 21:38 Авіакатастрофа в Ефіопії: які країни заборонили літаки Boeing 737 Max 8
      1468
      Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      сьогодні , 20:02 Діти президентів України: від мільйонера до завсідника вечірок
      Ірина Поліщук 2387
      Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      сьогодні , 19:30 Скасування статті про незаконне збагачення: які гучні справи топ-посадовців закриють
      Леонід Остальцев 234
      "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      сьогодні , 18:00 "Реал" сплутав карти всім топ-клубам Європи, виною всьому Зідан
      Михайло Гема 857
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук