В годовщину теракта 11 сентября: талибы подняли флаг над президентским дворцом в Афганистане

Террористы "Талибана" подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Это произошло в годовщину трагедии 11 сентября.

Флаг поднял так называемый премьер-министр "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд. По этому случаю террористы устроили целую церемонию.

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Поднятие флага для боевиков стало символом начала деятельности их так называемого временного правительства. В него вошли 33 человека.

Также террористы нарисовали баннер на воротах въезда в здание посольства США.

Что известно о так называемом правительстве боевиков

Террористы 7 сентября сообщили, что завершили формирование так называемого временного правительства. В переходный "Кабмин" не вошла ни одна женщина.

Впоследствии боевики планируют провести в Афганистане выборы. Тогда террористы хотят выбрать постоянную власть.

По данным СМИ, на инаугурацию своего так называемого правительства пригласили представителей 6 стран. Однако среди них – ни одного государства Евросоюза.

В США уже отметили: неизвестно, признает ли страна когда-либо власть талибов. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, "мир будет следить, позволяют ли они американским гражданам и тем, кто хочет это сделать, выезжать, и как они относятся к женщинам и девушкам по всей стране".

Какие страны пригласили талибы на "инаугурацию"

Россию;

Китай;

Пакистан;

Турцию;

Катар;

Иран.

Лидер повстанцев Афганистана Ахмад Масуд заявил, что сформирует альтернативное, демократическое правительство.