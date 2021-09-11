В годовщину теракта 11 сентября: талибы подняли флаг над президентским дворцом в Афганистане

11 сентября 2021 , 23:13
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Источник:

AP

Террористы "Талибана" подняли свой флаг над президентским дворцом в Кабуле. Это произошло в годовщину трагедии 11 сентября.

Флаг поднял так называемый премьер-министр "Талибана" Мохаммад Хасан Ахунд. По этому случаю террористы устроили целую церемонию.

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Поднятие флага для боевиков стало символом начала деятельности их так называемого временного правительства. В него вошли 33 человека.

Также террористы нарисовали баннер на воротах въезда в здание посольства США.

Что известно о так называемом правительстве боевиков

  • Террористы 7 сентября сообщили, что завершили формирование так называемого временного правительства. В переходный "Кабмин" не вошла ни одна женщина.
  • Впоследствии боевики планируют провести в Афганистане выборы. Тогда террористы хотят выбрать постоянную власть.
  • По данным СМИ, на инаугурацию своего так называемого правительства пригласили представителей 6 стран. Однако среди них – ни одного государства Евросоюза.
  • В США уже отметили: неизвестно, признает ли страна когда-либо власть талибов. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, "мир будет следить, позволяют ли они американским гражданам и тем, кто хочет это сделать, выезжать, и как они относятся к женщинам и девушкам по всей стране".
Заметьте! Лидер повстанцев Афганистана Ахмад Масуд заявил, что сформирует альтернативное, демократическое правительство.

Какие страны пригласили талибы на "инаугурацию"

  • Россию;
  • Китай;
  • Пакистан;
  • Турцию;
  • Катар;
  • Иран.
Автор: Мар'яна Бекало