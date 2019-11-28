Годунка, которого Зеленский назвал "разбойником" и "чертом", снова будут судить: детали

Речь идет о секретаре Бориспольского городского совета Ярослава Годунка, с которым у президента Зеленского в свое время возникла громкая словесная перепалка. Со словами "иди отсюда, разбойник" глава государства выгонял Годунка со совместного совещания. Дело в том, что бориспольский чиновник имеет судимость за разбой. Теперь же Годунок может получить еще одну судимость.

Его обвиняют в избиении местного активиста в стенах Бориспольского горсовета. Да, следователи уже завершили досудебное расследование по этому делу и направили обвинительный акт в отношении Годунка в суд. Об этом сообщает пресс-служба Киевской прокуратуры.

Чиновника обвиняют по статье "Хулиганство".

Что известно о новом скандале с участием Ярослава Годунка и кого он избил

Что грозит чиновнику?

Штраф от 8 500 до 17 000 гривен;

или арест на срок до 6 месяцев

или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Кто такой Ярослав Годунок?Чиновник из Борисполя, секретарь горсовета. Скандально известным он стал после того, как президент Зеленский назвал его "разбойником" и выгнал из совещания. Гарант обвинил Годунка в том, что тот имеет судимость за разбой. И действительно – в 2002 году Святошинский районный суд Киева вынес приговор Годунку по трем статьям Уголовного кодекса – разбой, превышение власти и нарушение неприкосновенности жилища граждан Украины.

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Как Зеленский выгонял Годунка с совещания: смотрите в видео