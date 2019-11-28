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      Годунка, якого Зеленський назвав "розбійником" і "чортом", знову судитимуть: деталі

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      Ярослав Годунок / 5 канал

      Йдеться про секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка, з яким у президента Зеленського свого часу виникла гучна словесна перепалка. Зі словами "іди звідси, розбійнику" глава держави виганяв Годунка зі спільної наради. Річ у тім, що бориспільський чиновник має судимість за розбій. Тепер же Годунок може отримати ще одну судимість.

      Його звинувачують у побитті місцевого активіста у стінах Бориспільської міськради. Так, слідчі вже завершили досудове розслідування у цій справі та скерували обвинувальний акт стосовно Годунка до суду. Про це інформує пресслужба Київської прокуратури.

      Чиновника звинувачують за статтею "Хуліганство".

      Що відомо про новий скандал за участю Ярослава Годунка та кого він бив

      Що загрожує чиновнику?

      • Штраф від 8 500 до 17 000 гривень;
      • або арешт на строк до 6 місяців;
      • або обмеження волі на строк до 5 років.

      Хто такий Ярослав Годунок? Чиновник із Борисполя, секретар міськради. Скандально відомим він став після того, як президент Зеленський обізвав його "розбійником" і вигнав із наради. Гарант звинуватив Годунка у тому, що той має судимість за розбій. І справді – у 2002 році Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу – розбій, перевищення влади та порушення недоторканності житла громадян України.

      Цікаво:  Хто такий і що зробив Ярослав Годунок: біографія чиновника, якого вигнав Зеленський

      Як Зеленський виганяв Годунка з наради: дивіться у відео

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Київська прокуратура Новини Борисполя Кримінальні новини
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