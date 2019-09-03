Чиновника Годунка, якого Зеленський обізвав "чортом", звинувачують у побитті: фото і відео

Ярослав Годунок став фігурантом чергового кримінального провадження. Скандальному чиновнику Бориспільської міськради інкримінують побиття.

Щоправда, правоохоронці не називають імені зловмисника, який "вчинив напад на місцевого активіста в стінах мерії". Поліцейські лиш вказують посаду цього чоловіка. І, за їх словами, за нападом стоїть секретар Бориспільської міськради. А це, як відомо, – Ярослав Годунок, той самий "розбійник" і "чорт", якого президент Зеленський виганяв із наради.

До теми: Хто такий і що зробив Ярослав Годунок: біографія чиновника, якого вигнав Зеленський

Про інцидент, що трапився у стінах мерії Борисполя 29 серпня поліції стало відомо із соціальних мереж.

Після отримання повідомлення, до міської ради Борисполя одразу виїхала слідчо-оперативна група, яка допитала свідків. Наразі тривають усі необхідні та процесуальні дії з документування обставин злочину,

– мовиться у повідомленні правоохоронців.

Поліцейські вже вилучили відео з камер спостереження та долучили його до матеріалів кримінального провадження.

Відео, на якому зафіксована подія: все відбувається в затемненому коридорі

Тим часом Годунок не заперечує своєї вини, він сам у коментарях до допису Нацполіції стверджує, що брав участь в інциденті. Щоправда, каже – оборонявся.

Сьогодні навіть відбитись від сепаратиста ніззя – відразу справи порушують,

– пише він там.



Допис Годунка у коментарях до повідомлення Нацполіції

В інших окремих коментарях додає скріни зі сторінки ймовірного постраждалого. Чоловіка звуть Ігор Петровскіс, і він у мережі поширює дописи політиків з "Опозиційної платформи – За життя" і новини 112 каналу та NewsOne, власником яких вважають Віктора Медведчука.



Годунок наробив скріншотів зі сторінки свого опонента

Ярослав Годунок також присвятив цілий допис події на своїй фейсбук-сторінці.

"Акцентую вашу увагу – ну, не завжди той, хто першим побіг до лікарні і записує з-під крапельниці постановочне відео, де навіть руки не тремтять після струсу мозку і мова окупанта така виразна, є потерпілим, бо справжні чоловіки поштовхавшись і отримавши по ділу за ганебні вчинки, не виставляють це все на показ і пишуть заяви до поліції за ляпаси", – зазначає він.

Свого опонента Годунок називає не активістом, а "пихатим егоцентристом" і "сепаратистом". Каже – той його дуже образив і першим накинувся на нього з кулаками. На це ж, за словами бориспільського чиновника, він відповів легким чоловічим ляпасом.

Тим часом постраждалий Петровскіс записав відео з лікарні. Каже, – Годунок виганяв його з Борисполя і бив на очах у сина.

"Перебуваю у лікарні, хочу звернутися до президента Зеленського, глави МВС Авакова і СБУ. Візьміть справу на особистий контроль. Я був на комісії у Бориспільській міській раді разом зі своїм сином. На мене напав депутат, секретар мерії, якого президент назвав розбійником. Він бив мене головою об землю. Про це мовчати не можна. Це дійсно негідник, якого треба покарати", – розповів у відеозверненні постраждалий.

Відеозвернення постраждалого Петровскіса:

Наразі слідчі подали клопотання до суду, аби отримати тимчасовий доступ до медичної документації. Вони хочуть визначити тяжкість нанесених тілесних ушкоджень у постраждалого.

Так, проти Годунка вже відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Чиновнику готують підозру.

Хто такий Ярослав Годунок? Чиновник із Борисполя, секретар міськради. Скандально відомим він став після того, як президент Зеленський обізвав його "розбійником" і вигнав із наради. Гарант звинуватив Годунка у тому, що той має судимість за розбій. І справді – у 2002 році Святошинський районний суд Києва виніс вирок Годунку за трьома статтями Кримінального кодексу – розбій, перевищення влади та порушення недоторканності житла громадян України.

Як Зеленський виганяв чиновника з наради: дивіться у відео