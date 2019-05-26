Голобородько VS Зеленский: какими действиями успел разочаровать новый президент

Голобородько о Голобородько. Журналист 24 канала Антон Голобородько рассказывает о том, что происходит за стенами Банковой за нового президента. И объясняет, почему не стоит путать Владимира Зеленского с его героем Василием Голобородько.

Кинопрезидент Василий Голобородько – точнее его реальный прототип, шоумен Владимир Зеленский – действительно попал в историю. И мы все вместе с ним. И я, Антон Голобородько – тоже.

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Согласитесь, что такого мы совсем не ожидали. Шоумен и бизнесмен Владимир Зеленский просто ворвался в нашу реальность.

Экранный герой сериала "Слуга народа" Василий Голобородько и журналист 24 канала Антон Голобородько

Эта неделя убедила даже самых больших поклонников юмора – черного или зеленого – что шутки кончились.

За первые семь дней новый президент сделал:

распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы, приказал уволить силовиков, посоветовал самоуничтожиться правительству, назначил на топовые государственные должности очень интересных людей, забыл внести в Верховную Раду Закон об импичменте, который должен был стать одной из первых его инициатив.

В своей предвыборной кампании Владимир Зеленский наобещал нам страну мечты. И без провластной коалиции в Раде и лояльного правительства – шансов у него нет. Он прекрасно это понимает и времени ждать до осени у него также нет. Поэтому он решил брать быков за рога и распускать Раду.

Сейчас поддержка его полувиртуальной партии "Слуга народа" почти 44%. С такими рейтингами на волне народной любви и эйфории Зеленский может запросто получить собственное большинство в Раде.

Конечно, депутаты сопротивляются и торгуются. И здесь нас обманывают второй раз, потому что помните, как в своей речи в парламенте президент обещал сделать открытые списки. Однако уже через сутки Владимир Зеленский вступает в так называемые консультации с лидерами фракций и соглашается на компромисс – ликвидировать мажоритарку, но сохранить закрытые списки.

Владимир Зеленский распустил Верховную Раду и назначил досрочные выборы

Ясно, что для "Слуги народа" это выгодно – без мажоритарки рейтинг партии Зеленского легко конвертируется в 230 мандатов, то есть парламентское большинство. И даже, если что-то пойдет не так, он получит наибольшую фракцию, которой достаточно будет поддержки любой малейшей "дружеской" силы. Соответственно Зеленский запросто сможет провести через Раду любые решения, назначения и получить удобный Кабмин.

Дальше еще интереснее. Владимир Зеленский сталкивается с первым парламентским "кидаловом". На консультациях главы фракций обещают компромиссный президентский закон поддержать. За ночь у президента написали 450 страниц законопроекта. Однако уже на следующий день Рада его саботирует и даже не рассматривает.

Владимир Зеленский остается в выигрыше хоть так, хоть так. Теперь он может смело посыпать пеплом головы депутатов и говорить, что старая система сопротивляется изменениям.

Впрочем, определенные проблемы для "Слуги народа" эта ситуация таки создает. У Зеленского нет людей в регионах и на мажоритарные округа искать их придется в авральном режиме.

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По действующей схеме, он может получить с сотню кресел в Раде по спискам и не менее ему придется набрать по мажоритарным округам. А там, напомню, мощных кандидатов у него нет. Однако поезд уже не остановить. Внеочередные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.

Если победы в округах "Слуга народа" не получит, его фракции придется искать союзников. Сейчас в Раду могут пройти "Оппозиционная платформа – "За жизнь" Виктора Медведчука, Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, "Блок Петра Порошенко", "Батькивщина" Юлии Тимошенко, "Сила и честь" Игоря Смешко и "Голос" Святослава Вакарчука.

Какие партии могут пройти в Раду

С кем президенту и его молодой команде придется договариваться. С ними или с их владельцами и спонсорами-олигархами. И вот здесь, мы доходим до самого интересного. Главный вопрос всей кампании – действительно ли Зеленский независим от олигархов? И на этой неделе мы получили определенный ответ.

Первых назначений президента все ждали чтобы убедиться, действительно ли он независим. И вот главой Администрации Зеленский назначает Андрея Богдана. Того самого, который даже в день назначения еще остается адвокатом олигарха Игоря Коломойского.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан

По стечению обстоятельств, тот как раз накануне инаугурации после двух лет вынужденной "иммиграции" возвращается в Украину и заявляет, что следующие 5 лет собирается прожить здесь.

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Андрей Богдан работал в правительстве Азарова и за это попал под люстрацию. Минюст утверждает, что он не имеет права занимать эту высокую должность. Богдан же так не думает.

Давайте откровенно. Если бы у меня или у вас была задача назначить главу собственной Администрации, назначили бы человека с такими репутационными пятнами? Я нет.

Какой вывод должны сделать избиратели из этого назначения? Зеленский не имеет компетентных людей? Или ему доступно объяснили, кого надо назначить? Видимо, в этом одна из главных проблем Зеленского – должностей много, а друзья закончатся быстро.

Вся президентская рать: кого назначил Зеленский

В конце концов, если на главу Администрации Президента не нашлось человека без шлейфа, то где будут искать сотню приличных кандидатов на округа и в списки. Запрос на новые лица в обществе – безумный. Людей скоро начнут "снимать с поездов и отправлять в Верховную Раду и Кабмин".

Новые лица это круто, но в такие сжатые сроки – 2 месяца до выборов – это еще и опасно. Мы рискуем увидеть там такие "новые" лица, что Андрей Богдан будет выдаваться нам ангелом.

А как вам первый заместитель председателя СБУ, руководитель того самого отдела К, который должен бороться с коррупцией? Зеленский назначает туда своего друга Ивана Баканова. Отныне бороться с коррупцией будет лучший друг президента – это уже само по себе цинично. Однако, президент вообще обещал ликвидировать это демоническое управление, как не нужное.

Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов

Вот такой была первая неделя шестого президента. Владимир Зеленский доказал, что способен принимать жесткие решения, но уже намекнул, что выполнит далеко не все обещания. Следующие 5 лет обещают быть интересными и запутанными.

Я, Антон Голобородько, журналист, не президент, буду внимательно следить за шагами президента Владимира Зеленского. И вы вместе со мной каждую неделю на 24 канале. Потому что хотя бы один Голобородько в этой стране таки должен быть слугой народа.