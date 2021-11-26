Голод был не единственным инструментом, – Дробович объяснил, почему Голодомор был геноцидом
Источник:24 канал
Антон Дробович рассказал, что во время Голодомора репрессивно-карательные органы коммунистического режима запугивали людей. Было очень мало информации о том, что происходит.
Глава Украинского института национальной памяти Дробович напомнил, что людей, не выполнявших приказы, арестовывали и расстреливали. Были и те, кто бесследно исчезал.
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Кроме того, действовала жуткая цензура. О страшных событиях люди не могли свободно ни писать, ни говорить.
Реализовывался целый комплекс мер, направленных на организацию геноцида. На международной арене реализовывалась политика дезинформации,
– подчеркнул Дробович.
Голод был мощным инструментом
- По словам Дробовича, голод был не единственным инструментом геноцида. Репрессиями страдали как жители сельской местности, так и жители городов.
- В городах были продовольственные карты. На заводах – пищевые нормы. И городские жители страдали от нехватки пищи.
Самые распространенные мифы о Голодоморе
Миф №1. Голодомор был прежде всего естественным явлением.
Миф №2. Россияне приехали и устроили Голодомор. На самом деле, соучастником этой политики на разных уровнях было и местное население.
Миф №3. Погибли только украинцы. Голодомор унес жизни людей разных национальностей, хотя больше всего жертв – именно среди украинцев.
Миф №4. Голодомор был преступлением или случайностью, а не геноцидом. Это циничная ложь, которую пытаются навязывать людям.
Обратите внимание! Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов.
Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.