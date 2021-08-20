Голод и нехватка воды, – афганские беженцы откровенно о бегстве в Турцию – Голос Америки

Тысячи афганцев решили не ждать помощи, они покидают страну. Некоторые люди еще в день захвата столицы талибами смогли бежать на восток Турции.

Беженцы шли пешком. Более того, погодные условия были сложными.

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"Мы очень боимся талибов. При них мы бы не смогли сидеть так, как сейчас. Мы должны быть полностью покрыты. Они вывозят молодых девушек в Пакистан. Этого я и боялась больше всего", – сказала беженка Шакиба.

Отчего бы по-другому я страдала от этого тяжелого путешествия, голода и нехватки воды?,

– добавила она.

Люди заверили, что уже не могут терпеть жизнь в Афганистане. Из-за боевых действий они даже не имеют возможности заработать деньги, чтобы купить еду.

Находясь в Турции, беженцы все равно не имеют покоя. Они боятся депортации. Афганцы готовы на любую работу, лишь бы жить.

Срочное совещание НАТО по Афганистану

Североатлантический Альянс прекращает поддержку Афганистана. Такое решение объявили 20 августа на срочном совещании министров иностранных дел по этой ситуации. Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что они делают все возможное, чтобы эвакуировать людей.

Санкции против России

США ввели новые санкции против компаний и физических лиц России. Речь идет о строительстве газопровода "Северный поток-2", отравлении оппозиционера Алексея Навального и торговле оружием. Под санкции попало также 1 судно.

Выпуск программы "Голос Америки" за 20 августа: смотрите видео