Біженці йшли пішки. Ба більше, погодні умови були складними.

До теми Працюватимемо 24 години на добу, – у США розповіли про евакуацію афганців – Голос Америки

"Ми дуже боїмося талібів. При них ми б не змогли сидіти так, як зараз. Ми мали б бути повністю вкритими. Вони вивозять молодих дівчат у Пакистан. Цього я й боялась найбільше", – сказала біженка Шакіба.

Чого б по-іншому я страждала від цієї важкої подорожі, голоду і браку води?,

– додала вона.

Люди запевнили, що вже не можуть терпіти життя в Афганістані. Через бойові дії вони навіть не мають можливості заробити гроші, аби купити їжу.

Перебуваючи у Туреччині, біженці все одно не мають спокою. Вони бояться депортації. Афганці готові на будь-яку роботу, аби жити.

Термінова нарада НАТО щодо Афганістану

Північноатлантичний Альянс припиняє підтримку Афганістану. Таке рішення оголосили 20 серпня на терміновій нараді міністрів закордонних справ щодо цієї ситуації. Генсек НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що вони роблять все можливе, аби евакуювати людей.

Санкції проти Росії

США запровадили нові санкції проти компаній та фізичних осіб Росії. Мовиться про будівництво газогону "Північний потік-2", отруєння опозиціонера Олексія Навального та торгівлю зброєю. Під санкції потрапило також 1 судно.

Випуск програми "Голос Америки" за 20 серпня: дивіться відео