Какие сюжеты стали самыми популярными за неделю – узнайте дальше.
На тему "Голодная туса": блоггеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора
Блогеры устроили вечеринку
Украинские блогеры собрались на празднование дня рождения Александра Залиско в Доме ученых во Львове. В то же время компании отреагировали на острое возмущение граждан и один за другим прекращают сотрудничество с "инфлюенсерами".
Компании отказываются от сотрудничества с блогерами: смотрите видео
Рекордно длинная улица в Украине
Самая длинная улица в Украине расположена в бойковском селе Орив во Львовской области. Это подтвердили специалисты Книги рекордов Украины и предоставили губернатору Львовщины Максиму Козицкому соответствующий диплом.
Специалисты Книги рекордов Украины зафиксировали самую длинную улицу: смотрите видео
Жуткое ДТП в Херсонской области
В Херсонской области 27 ноября произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадал 12-летний велосипедист. Мальчик получил тяжелое поражение головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние.
На Херсонщине произошло жуткое ДТП: смотрите видео
Новый штамм коронавируса
В мире обнаружили уже пятый штамм коронавируса – Омикрон. В то же время людей вакцинируют третьей, так называемой бустерной дозой прививки. В Украине хотя бы 1 дозу вакцины получили только 32% граждан.
Коронавирус продолжает распространяться в мире: смотрите видео
Зима в Карпатах
Украинские Карпаты укрыты снегом. Температура воздуха кое-где опускалась ниже 20 градусов. В то же время синоптики прогнозируют зиму "мягкой". Средние показатели будут теплее нормы.
В Карпатах началась настоящая зима: смотрите видео