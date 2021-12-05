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На тему "Голодная туса": блоггеры цинично отпраздновали день рождения в День памяти жертв Голодомора

Блогеры устроили вечеринку

Украинские блогеры собрались на празднование дня рождения Александра Залиско в Доме ученых во Львове. В то же время компании отреагировали на острое возмущение граждан и один за другим прекращают сотрудничество с "инфлюенсерами".

Компании отказываются от сотрудничества с блогерами: смотрите видео

Рекордно длинная улица в Украине

Самая длинная улица в Украине расположена в бойковском селе Орив во Львовской области. Это подтвердили специалисты Книги рекордов Украины и предоставили губернатору Львовщины Максиму Козицкому соответствующий диплом.

Специалисты Книги рекордов Украины зафиксировали самую длинную улицу: смотрите видео

Жуткое ДТП в Херсонской области

В Херсонской области 27 ноября произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадал 12-летний велосипедист. Мальчик получил тяжелое поражение головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние.

На Херсонщине произошло жуткое ДТП: смотрите видео

Новый штамм коронавируса

В мире обнаружили уже пятый штамм коронавируса – Омикрон. В то же время людей вакцинируют третьей, так называемой бустерной дозой прививки. В Украине хотя бы 1 дозу вакцины получили только 32% граждан.

Коронавирус продолжает распространяться в мире: смотрите видео

Зима в Карпатах

Украинские Карпаты укрыты снегом. Температура воздуха кое-где опускалась ниже 20 градусов. В то же время синоптики прогнозируют зиму "мягкой". Средние показатели будут теплее нормы.

В Карпатах началась настоящая зима: смотрите видео