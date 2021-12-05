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До теми "Голодна туса": блогери цинічно відсвяткували день народження в День пам'яті жертв Голодомору

Блоги влаштували вечірку

Українські блоги зібрались на святкування дня народження Олександра Заліска у Будинку вчених у Львові. Натомість компанії відреагували на гостре обурення громадян й одне за одним припиняють співпрацю з "інфлюенсерами".

Компанії відмовляються від співпраці з блогерами: дивіться відео

Рекордно довга вулиця в Україні

Найдовша вулиця в Україні розташована у бойківському селі Орів у Львівській області. Це підтвердили також спеціалісти Книги рекордів України й надали губернатору Львівщини Максиму Козицькому відповідний диплом.

Спеціалісти Книги рекордів України зафіксували найдовшу вулицю: дивіться відео

Моторошна ДТП на Херсонщині

На Херсонщині 27 листопада сталась моторошна ДТП, внаслідок якої постраждав 12-річний велосипедист. Хлопчик отримав тяжке ураження головного мозку та субарахноїдальний крововилив.

На Херсонщині трапилась гучна ДТП: дивіться відео

Новий штам коронавірусу

У світі виявили вже п'ятий штам коронавірусу – Омікрон. Водночас людей вакцинують третьою, так званою бустерною дозою щеплення. Натомість в Україні хоча б 1 дозу вакцини отримали лише 32% громадян.

Коронавірус далі поширюється у світі: дивіться відео

Зима у Карпатах

Українські Карпати вкрило снігом. Температура повітря подекуди опускалась нижче за 20 градусів. Водночас синоптики прогнозують зиму "м'якою". Середні показники будуть тепліші за норму.

У Карпатах розпочалась справжня зима: дивіться відео