"Погода відповідає своїй порі. Коли сніг лежить, то так мороз не відчувається", – написав голова Селятинської територіальної громади. Напередодні він розмістив відповідно фото.

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Сильний мороз зранку зафіксували також у високогір'ї. На горі Піп Іван Чорногорський, що розташована на межі Закарпаття та Прикарпаття, температура опустилася до -16 градусів.

Через снігопад та різке зниження температури на 4 гірських перевалах рятувальники навіть розгорнули мобільні пункти обігріву. Там можна зігрітися та випити гарячого чаю. Траси від снігу розчищені. Проте про всяк випадок на перевалах чергує техніка.

Деякі регіони частково без світла

Гірша ситуація з електропостачанням у регіонах. Через сильний вітер 130 населених пунктів лишися без світла. Більшість сіл знеструмило на Львівщині, 12 – на Івано-Франківщині.

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Речник "Львівобленерго" Олександр Горгут зазначив, що "є складності, адже потрібно знайти місце пошкодження ліній". Якщо люди бачать обірваний провід лінії електропередачі, то туди варто не наближатися і терміново повідомляти в аварійні служби.

Це як правило, між населеними пунктами. У полях і лісах. Бригадам доводиться добиратися до місця аварійних ситуацій. Це може бути знову ж таки наливання мокрого снігу, короткі замикання. Десь чи впала гілка в наслідок пориву вітру. Олександр Горгут Речник "Львівобленерго"

На Заході прогнозують снігопади

Опади синоптики також прогнозують і 5 листопада. Сніжитиме на Заході країни. Виконувачка обов'язків відділу метеопрогнозів Львівського гідрометцентру запевнила, що сніг ще поволі падатиме. Більше його буде спостерігатися на сході території Львівщини. Далі він ітиме з атмосферним фронтом.

Ми ще очікуємо наступний атмосферний фронт, який дуже швидко до нас наближатиметься – 5 і 6 листопада. Він принесе мокрий сніг, але це вже буде в помірній кількості помірній,

– наголосила Олена Смалюх.

Синоптики прогнозують зиму м'якою. Середні показники будуть тепліші за норму. Епізодичні "вторгнення" холоду будуть, як і часті відлиги та чергування опадів, у вигляді снігу та дощу.