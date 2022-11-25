За последнее десятилетие динамика выросла: как украинцы относятся к Голодомору – новый опрос

Социологи опросили украинцев из разных регионов в канун Дня Памяти Жертв Голодомора. Позиция остается единодушной.

Исследование провела социологическая группа "Рейтинг". Они опросили тысячу украинцев с 21 по 22 ноября.

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Результаты опроса были такими:

93% респондентов отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932 – 1933 годов был геноцидом;

3% отрицали это;

4% затруднились с ответом.

Динамика роста

Согласно результатам опросов "Рейтинга", за последнее десятилетие количество людей, которые соглашаются, что Голодомор 1932 – 1933 годов является геноцидом Украинского народа, выросло в полтора раза. В целом Голодомор 1932 – 1933 годов признает геноцидом абсолютное большинство жителей Запада, Центра, Юга, Севера и Востока.

Также не зафиксировали значительные отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе, – отметили в "Рейтинге".



Отношение украинцев к Голодомору / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе

По информации "Рейтинга", опросили население Украины в возрасте от 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных и тех, где отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность составляет менее 3,1%.

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