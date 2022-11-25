За последнее десятилетие динамика выросла: как украинцы относятся к Голодомору – новый опрос

25 ноября 2022 , 16:05
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Источник:

"Рейтинг"

Социологи опросили украинцев из разных регионов в канун Дня Памяти Жертв Голодомора. Позиция остается единодушной.

Исследование провела социологическая группа "Рейтинг". Они опросили тысячу украинцев с 21 по 22 ноября.

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Результаты опроса были такими:

  • 93% респондентов отметили, что согласны с утверждением, что Голодомор 1932 – 1933 годов был геноцидом;
  • 3% отрицали это;
  • 4% затруднились с ответом.

Динамика роста

Согласно результатам опросов "Рейтинга", за последнее десятилетие количество людей, которые соглашаются, что Голодомор 1932 – 1933 годов является геноцидом Украинского народа, выросло в полтора раза. В целом Голодомор 1932 – 1933 годов признает геноцидом абсолютное большинство жителей Запада, Центра, Юга, Севера и Востока.

Также не зафиксировали значительные отклонения в возрастных распределениях в этом вопросе, – отметили в "Рейтинге".


Отношение украинцев к Голодомору / Инфографика "Рейтинга"

Что известно об опросе

По информации "Рейтинга", опросили население Украины в возрасте от 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных и тех, где отсутствовала украинская мобильная связь. Погрешность составляет менее 3,1%.

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Признание Голодомора геноцидом: последние новости

  • Румыния, Молдова и Ирландия поддержали декларацию о признании умышленного голода, понесенного украинским народом в результате советской оккупации в 1932 – 1933 годах.
  • В 60 городах мира 26 ноября пройдут акции в честь Дня Памяти Жертв Голодомора.
  • Папа Римский заявил, что российско-украинская война несет такой разрушительный характер, как и Голодомор 1930 годов.

Автор: Марія Масюк