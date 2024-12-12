В течение 12 декабря в Киеве и на значительной части территории Украины будет гололедица. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Нужно быть внимательными

Гололеда не будет на юге и юго-востоке. На остальных территориях синоптики объявили І уровень опасности (желтый).

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Поэтому работники ГСЧС просят об особой осторожности.

Призываем водителей и пешеходов быть особенно внимательными и бдительными во время передвижения, ведь скользкие дороги повышают риск аварий и травм. Берегите себя!

– говорится в сообщении.

В пятницу, 13 декабря, ночью и днем температура воздуха еще ожидается в пределах 0 – -6 градусов, на Юге и Закарпатье -3 – +3 градуса. Уже 14 декабря морозы усилятся. Суббота станет самым холодным днем недели в Украине.