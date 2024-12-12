Протягом 12 грудня у Києві та на значній частині території України буде ожеледиця. Про це пише 24 Канал із посиланням на ДСНС України.

Дивіться також Морози посиляться: яка буде найнижча температура

Потрібно бути уважними

Ожеледиці не буде на півдні та південному сході. На решті територій синоптики оголосили І рівень небезпеки (жовтий).

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. Тому працівники ДСНС просять про особливу обережність.

Закликаємо водіїв та пішоходів бути особливо уважними та пильними під час пересування, адже слизькі дороги підвищують ризик аварій та травм. Бережіть себе!

– мовиться в повідомленні.

У п'ятницю, 13 грудня, вночі та вдень температура повітря ще очікується в межах 0 – -6 градусів, на Півдні та Закарпатті -3 – +3 градуси. Уже 14 грудня морози посиляться. Субота стане найхолоднішим днем тижня в Україні.