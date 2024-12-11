Яку найнижчу температуру чекати й де будуть найбільші морози, повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптикині Наталії Птухи у коментарі NV.

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Морози в Україні

Експертка розповідала, що цього тижня очікується значне зниження температури. Найбільше похолодання буде відчутним у суботу.

У п'ятницю вночі та вдень ще в межах 0 – -6 градусів, на Півдні й Закарпатті −3 – +3 градусів. А 14 грудня морози вже посиляться.

Нічна температура буде -3 – -9, градусів, у Карпатах навіть -9 – -14 може бути. У денні години також мороз, але помірний, – 0 – -6 градусів,

– сказала Наталія Птуха.

Також синоптикиня зауважила, що на Півдні та Заході буде дещо тепліше. Зокрема, вдень від -3 до +3 градусів.