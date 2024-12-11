Какую самую низкую температуру ждать и где будут самые большие морозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз синоптика Натальи Птухи в комментарии NV.

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Морозы в Украине

Эксперт рассказывала, что на этой неделе ожидается значительное снижение температуры. Наибольшее похолодание будет ощутимым в субботу.

В пятницу ночью и днем еще в пределах 0 – -6 градусов, на Юге и Закарпатье -3 – +3 градусов. А 14 декабря морозы уже усилятся.

Ночная температура будет -3 – -9, градусов, в Карпатах даже -9 – -14 может быть. В дневные часы также мороз, но умеренный, – 0 – -6 градусов,

– сказала Наталья Птуха.

Также синоптик отметила, что на Юге и Западе будет несколько теплее. В частности, днем от -3 до +3 градусов.