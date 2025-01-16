Синоптики предупреждают жителей Львовщины о гололедице с 16 по 20 января. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную военную администрацию.

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Водителей и пешеходов просят быть внимательными

Прогнозируют, что гололедица во Львовской области будет в первой половине дня, 16 января. Кроме этого, местами туман видимостью 200 – 500 метров.

В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области призвали водителей снижать скорость и соблюдать безопасную дистанцию на дорогах, особенно в утреннее и ночное время. Это нужно для избежания потенциальных опасных ситуаций.

Также там посоветовали пешеходам быть внимательными и не спешить на скользких участках и переходить дорогу только в установленных местах.

В части областей Украины ощутимо похолодало. Синоптики прогнозировали до -14 градусов. Ближайшие несколько ночей в большинстве регионов Украины температура воздуха будет достигать -2 – -8 градусов.