Пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что Киевская область и столица тоже будут страдать от гололеда. Там объявили желтый уровень опасности.

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Украинцев уже предупредили, что погодные условия могут спровоцировать нарушения движения транспорта на дорогах и улицах.

В Карпатах могут сойти лавины

Спасатели также сообщили, что в Карпатах сохраняется значительная снеголавинная опасность. В эпицентре непогоды – высокогорье восточной части Закарпатья. Там объявили III уровень опасности.

Надвигаются сильные морозы

В Киеве синоптики прогнозируют похолодание. Температура воздуха опустится до -13 градусов. Резкое похолодание начнется 12 января.

Холоднее всего будет 13 января. Тогда синоптики прогнозируют -17 градусов.

На 14 января в Киеве прогнозируют дожди. Уже 15 – 16 января в городе будет идти снег.

Людей просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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