Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що Київська область та столиця також потерпатимуть від ожеледиці. Там оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Українців вже попередили, що погодні умови можуть спровокувати порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

У Карпатах можуть зійти лавини

Рятувальники також повідомили, що у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. В епіцентрі негоди – високогір'я східної частини Закарпаття. Там оголосили III рівень небезпеки.

Насуваються дуже сильні морози

У Києві синоптики прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до -13 градусів. Різке похолодання розпочнеться 12 січня.

Найпрохолодніше буде 13 січня. Тоді синоптики прогнозують -17 градусів.

На 14 січня у Києві прогнозують дощі. Вже 15 – 16 січня у місті сніжитиме.

Людей просять бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

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