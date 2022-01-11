Пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій повідомила, що Київська область та столиця також потерпатимуть від ожеледиці. Там оголосили жовтий рівень небезпеки.
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Українців вже попередили, що погодні умови можуть спровокувати порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.
У Карпатах можуть зійти лавини
Рятувальники також повідомили, що у Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека. В епіцентрі негоди – високогір'я східної частини Закарпаття. Там оголосили III рівень небезпеки.
Насуваються дуже сильні морози
- У Києві синоптики прогнозують похолодання. Температура повітря опуститься до -13 градусів. Різке похолодання розпочнеться 12 січня.
- Найпрохолодніше буде 13 січня. Тоді синоптики прогнозують -17 градусів.
- На 14 січня у Києві прогнозують дощі. Вже 15 – 16 січня у місті сніжитиме.
- Людей просять бути обережними та дотримуватися правил безпеки.
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