Киев превратился в каток: коммунальщики ликвидируют последствия непогоды
- 7 января в Киеве образовалась гололедица, которая покрыла дороги, тротуары и лестницы, затрудняя передвижение по городу.
- Коммунальщики работают над очисткой и обработкой дорог противогололедными средствами, но пробки и опасность передвижения остаются проблемой.
В Киеве и Киевской области 7 января из-за погодных условий образовалась сильная гололедица. Лед покрыл дороги и тротуары, а передвигаться по городу стало довольно опасно.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой КГГА и местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Снегопады и метели накроют Украину: где заметет больше всего и когда ударит мороз
Какие последствия гололеда в Киеве?
В столице на дорогах 7 января образовался сплошной слой льда. Скользкими стали проезжие части, тротуары, лестницы и другие пешеходные зоны. Передвижение по городу является достаточно опасным как для водителей, так и для пешеходов, сообщили местные.
Также отмечается, что в области люди стоят в пробках по дороге в город, а улицы кое-где якобы не расчищают.
Гололедица на дорогах Киевской области: смотрите видео
Горожан призывают быть осторожными и выбирать обувь с нескользящей подошвой.
Лед покрыл тротуары в Киеве: смотрите видео
Как сообщили в КГГА, на дорогах столицы работают 289 единиц спецтехники "Киевавтодора". Они убирают улицы и обрабатывают покрытие противогололедными средствами. Также привлечены 487 работников по ручной уборке.
Придомовые территории очищают и обрабатывают более 2 800 коммунальщиков и около 50 единиц техники.
В парках и скверах работают 30 единиц техники и 719 работников КО "Киевзеленстрой".
Похожая ситуация, по данным местных – в Хмельницком. Там пробки и ДТП образовались в центре города.
Непогода добралась до Хмельницкого: смотрите видео
Какую погоду прогнозируют в Киеве?
По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области 7 января ожидается туман, на дорогах гололедица, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.
Ветер северо-восточного направления будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью и днем опустится до -2 градусов. Видимость из-за тумана составит 300 – 500 метров.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупредили синоптики.
К чему призывают водителей и пешеходов?
У КГГА водителям и пешеходам советуют быть осмотрительными, а также соблюдать правила дорожного движения во избежание травматизма.
Водителей призывают:
- соблюдать скоростной режим, дистанции и отказаться от рискованных маневрирований;
- при приближении к пешеходным переходам и мест расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;
- не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;
- во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами;
- в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту, и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.
Пешеходам советуют:
- ходить не спеша, ноги слегка расслабить и немного согнуть в коленях, ступать на всю подошву;
- не держать руки в карманах, а размахивать руками в такт ходьбы;
- при нарушении равновесия во время ходьбы в гололед попробовать быстро присесть;
- быть внимательными и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;
- учитывать, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в 4 – 5 раз.