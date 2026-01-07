Киев превратился в каток: коммунальщики ликвидируют последствия непогоды

В Киеве и Киевской области 7 января из-за погодных условий образовалась сильная гололедица. Лед покрыл дороги и тротуары, а передвигаться по городу стало довольно опасно.



Какие последствия гололеда в Киеве?

В столице на дорогах 7 января образовался сплошной слой льда. Скользкими стали проезжие части, тротуары, лестницы и другие пешеходные зоны. Передвижение по городу является достаточно опасным как для водителей, так и для пешеходов, сообщили местные.

Также отмечается, что в области люди стоят в пробках по дороге в город, а улицы кое-где якобы не расчищают.

Гололедица на дорогах Киевской области: смотрите видео

Горожан призывают быть осторожными и выбирать обувь с нескользящей подошвой.

Лед покрыл тротуары в Киеве: смотрите видео

Как сообщили в КГГА, на дорогах столицы работают 289 единиц спецтехники "Киевавтодора". Они убирают улицы и обрабатывают покрытие противогололедными средствами. Также привлечены 487 работников по ручной уборке.

Придомовые территории очищают и обрабатывают более 2 800 коммунальщиков и около 50 единиц техники.

В парках и скверах работают 30 единиц техники и 719 работников КО "Киевзеленстрой".

Похожая ситуация, по данным местных – в Хмельницком. Там пробки и ДТП образовались в центре города.

Непогода добралась до Хмельницкого: смотрите видео

Какую погоду прогнозируют в Киеве?

По данным Укргидрометцентра, в Киеве и Киевской области 7 января ожидается туман, на дорогах гололедица, ночью небольшой, а днем умеренный мокрый снег. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Ветер северо-восточного направления будет достигать 5 – 10 метров в секунду. Температура ночью и днем опустится до -2 градусов. Видимость из-за тумана составит 300 – 500 метров.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,

– предупредили синоптики.

К чему призывают водителей и пешеходов?

У КГГА водителям и пешеходам советуют быть осмотрительными, а также соблюдать правила дорожного движения во избежание травматизма.

Водителей призывают:

соблюдать скоростной режим, дистанции и отказаться от рискованных маневрирований;

при приближении к пешеходным переходам и мест расположения детских учреждений снижать скорость до минимума;

не забывать включить габаритные огни или противотуманные фонари;

во время ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедом на дорогах не использовать автотранспорт с летними шинами;

в снегопады лучше отдать предпочтение общественному транспорту, и не оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и на обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники.

Пешеходам советуют: