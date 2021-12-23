Гололедица, метели и штормовой ветер: синоптики предупредили о плохой погоде в Украине

В Украине 24 декабря ожидается серьезное ухудшение погодных условий. В частности, синоптики и спасатели предупреждают о штормовом ветре, гололедице и метели.

Существенное ухудшение погодных условий ожидается на Западе Украины. Однако штормовой ветер ожидают по всей территории страны.

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Какая будет погода 24 декабря

Почти во всех областях Украины ожидается гололедица. Кроме того, днем ​​возможно серьезное усиление ветра от 15 до 20 метров в секунду.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях кроме гололеда и штормового ветра синоптики прогнозируют сильные снегопады и метели.

Такой же примерно будет картина и в Карпатах – снегопады, метели и усиление ветра до 25 метров в секунду. Поэтому там объявили повышенный уровень опасности из-за частично неблагоприятных условий для восхождения на вершины.

В Киеве 24 декабря синоптики прогнозируют штормовой ветер скоростью 15 – 20 метров в секунду и гололедицу на дорогах.

Поэтому по всей территории Украины объявили желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение в Украине на 24 декабря / Карта Укргидрометцентра