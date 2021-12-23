Суттєве погіршення погодних умов очікують на Заході України. Однак штормовий вітер очікують по всій території країни.

Цікаво В Україні теплішатиме, але сніг йтиме скрізь: прогноз погоди на 24 грудня

Якою буде погода 24 грудня

Майже в усіх областях України очікують ожеледицю. Крім того, вдень можливе серйозне посилення вітру від 15 до 20 метрів на секунду.

У Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях крім ожеледиці та штормового вітру синоптики прогнозують сильні снігопади та хуртовини.

Такою ж приблизно буде картина і в Карпатах – снігопади, хуртовини та посилення вітру до 25 метрів на секунду. Через це там оголосили значний рівень небезпеки через частково несприятливі умови для сходження на вершини.

У Києві 24 грудня синоптики прогнозують штормовий вітер швидкістю 15 – 20 метрів на секунду та ожеледицю на дорогах.

Через це по всій території України оголосили жовтий рівень небезпеки.



Штормове попередження в Україні на 24 грудня / Карта Укргідрометцентру