Гололедица, туман и сход лавин: спасатели предупредили об опасности

Спасатели предупредили, что на Западе страны 11 декабря будет туман. Также на дорогах прогнозируют гололедицу, на Закарпатье сход лавин.

Именно поэтому в ГСЧС предупредили о І уровне опасности, то есть желтом. Такая ситуация будет ночью и утром 11 декабря.

Темы На побережье Одессы прогнозируют шквальные ветры

Спасатели предупредили о тумане, гололедице и сильном ветре

По данным Укргидрометцентра, ночью и утром 11 декабря в западных и Винницкой областях туман, видимость 200 – 500 метров, на дорогах гололедица,

– рассказали в ведомстве.

Синоптики также предупредили, что к концу дня, 11 декабря, в южных, центральных и северных областях порывы ветра составят 15 – 20 метров в секунду. Именно поэтому объявили I уровень опасности, то есть желтый.

По Киеву и Киевской области в ближайший час с сохранением до конца дня 11 декабря порывы ветра 15 – 20 метров за секунду. Объявили I уровень опасности, то есть желтый,

– сообщили в ведомстве.

В Карпатах возможен сход лавин

Спасатели предупредили, что из-за оттепели 11 декабря в высокогорье Закарпатской области ожидают значительную снеголавинную опасность, то есть 3 уровень опасности.

"12 – 13 декабря, в связи со снегопадами, в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет значительная снеголавинная опасность – 3 уровень опасности", – сообщили в ведомстве.

Коротко о погоде в Украине

11 декабря в Украине будет более теплая погода, чем днями ранее. Днем морозов не прогнозируют. В южных областях температура воздуха будет весенней. Правда, ситуацию будет портить дождь.

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, транспорт может работать со сбоями. В регионах возможен туман, в горах снегопады. В столице, Киевской, Винницкой, Черкасской и северных областях будет гололед. Дороги западных и северных областей скует гололедица.

Кроме того, 10 декабря в Одессе и области прогнозировали ухудшение погоды. Порывы шквального ветра могли достигать от 15 до 20 метров в секунду.

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