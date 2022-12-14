За три дня в больницы Львова обратилось почти 200 человек: в чем причина
Источник:zaxid.net
В травмпунктах Львова на этой неделе увеличилось количество пациентов с различными травмами. Львовяне массово травмируются при падении на улицах.
За неполных три дня за помощью к травматологам обратилось около 200 жителей Львова. Значительная часть людей была госпитализирована.
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Причина травм – гололедица на дорогах
Врачи травмпунктов говорят, что люди часто обращаются с переломами рук и ног, разными ушибами.
По словам травматолога Ростислава Кравца, самые распространенные травмы – ушибы, растяжение связок голеностопных суставов и перелом лучевой кости в типичном месте. Ежедневно госпитализируют 8 – 9 человек.
Травматологи советуют в такую погоду позаботиться прежде всего об удобной обуви, без каблуков. Не держать руки в карманах, а использовать их для балансировки. Ходить медленно, небольшими шагами.
Пожилым людям следует использовать палки во время ходьбы для лучшей стойкости. Беременным советуют не гулять в гололедицу без сопровождения.
Какую погоду прогнозируют на 15 декабря
- 15 декабря погода в некоторых областях Украины без существенных осадков. Однако синоптики предупреждают о сильных порывах ветра.
- В южных областях предполагается дождь, кое-где с мокрым снегом. На остальной территории – без существенных осадков. Кроме того, синоптики предупреждают об гололедице на дорогах. Ее ожидают во всех регионах, кроме востока и юго-востока.
- 15 – 17 декабря синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях на реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области).
- Ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1 – 0,5 метра. Возможен выход воды на заводь на реке Западный Буг в городе Камянка-Бугская. Синоптики объявили о желтом уровне опасности.