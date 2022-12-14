За три дня в больницы Львова обратилось почти 200 человек: в чем причина

В травмпунктах Львова на этой неделе увеличилось количество пациентов с различными травмами. Львовяне массово травмируются при падении на улицах.

За неполных три дня за помощью к травматологам обратилось около 200 жителей Львова. Значительная часть людей была госпитализирована.

К теме В Киеве женщина вместе с собакой провалилась под лед: видео спасения

Причина травм – гололедица на дорогах

Врачи травмпунктов говорят, что люди часто обращаются с переломами рук и ног, разными ушибами.

По словам травматолога Ростислава Кравца, самые распространенные травмы – ушибы, растяжение связок голеностопных суставов и перелом лучевой кости в типичном месте. Ежедневно госпитализируют 8 – 9 человек.

Травматологи советуют в такую погоду позаботиться прежде всего об удобной обуви, без каблуков. Не держать руки в карманах, а использовать их для балансировки. Ходить медленно, небольшими шагами.

Пожилым людям следует использовать палки во время ходьбы для лучшей стойкости. Беременным советуют не гулять в гололедицу без сопровождения.

Какую погоду прогнозируют на 15 декабря