Гололедица и задержки транспорта: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине, транспорт может работать со сбоями. В регионах возможен туман, в горах снегопады, а на дорогах гололедица.

В столице, Киевской, Винницкой, Черкасской и северных областях будет гололед. Дороги западных и северных областей скует гололедица.

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Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах. Ночью и утром 10 декабря в Киеве и Киевской области, а также в большинстве областей будет туман, видимость 200 – 500 метров,

– сообщают спасатели.

ГСЧС объявила и уровень опасности, желтый.

Опасность в Карпатах

Спасатели предупреждают о снеголавинной опасности III уровня из-за снегопадов и метели. Опасность есть в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей.

Как сообщили спасатели Черногорского горного поисково-спасательного поста, 10 декабря на горе Поп Иван Черногорский ясно. Ветер северо-западный 4-5 метров в секунду. Температура воздуха -5 градусов.

Погода на Новый год

Во время новогодних праздников Укргидрометцентр прогнозирует морозы, но снега ожидать не стоит.

Очень холодные дни, в частности до -10 градусов, будут в начале декабря. Резкое снижение температуры, морозные дни прогнозируют ближе к Новому году.

На новогодне-рождественские праздники будет то мороз, то тепло.

В общем зима будет протяженная с неустойчивыми температурами. Февраль будет холодным, однако теплее, чем в 2021 году.

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