Верховная Рада может отправить Максима Степанова в отставку в ближайшее время. В "Голосе" готовы поддержать кандидата на должность главы Министерства здравоохранения, который продолжит реформу экс-министра Ульяны Супрун.

Такую позицию высказал нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин. Однако это не единственное условие.

К теме Возможная отставка Степанова: что об этом говорят в "Слуге народа" и ОП

По словам Юрчишина, "Голос" поддержит назначение нового главы Минздрава в 2 случаях:

если новый руководитель Минздрава проведет консультации со всеми фракциями , а не только с монобольшинством;

, а не только с монобольшинством; если это будет человек, который продолжит реформу Ульяны Супрун.

Такая вероятность вполне возможна. Однако если это будет очередной номинал, поставленный для того, чтобы контролировать медицинские потоки – конечно, такого голосования не будет,

– сказал нардеп.

Также Юрчишин отметил, что важно услышать фамилии кандидатов, чтобы рассмотреть прошлое и опыт этих лиц подробнее. Нардепы из "Голоса" не готовы "голосовать за кота в мешке".

Юрчишин рассказал, что сейчас трудно найти кого-то на должность министра. Говорили про главного санитарного врача Виктора Ляшко, но пока неизвестно, готов ли он "принять наследство Степанова".

"Слуги" хотят уберечь Степанова, – Юрчишин

Нардеп подчеркнул, что "Слуга народа" может и самостоятельно проголосовать за отставку Степанова, ведь им хватает на это голосов. Однако этого не делают, ведь вроде бы имеют свою выгоду.

"Это просто попытка сохранить Степанова в должности. Наверное от его коррупционных схем, которые расследует НАБУ, польза не только для Степанова. Вероятно, он делится с кем-то из офиса Президента", – подытожил Юрчишин.

Отставка Степанова: что известно

Еще осенью 2020 года начали говорить об отставке Максима Степанова. Его обвиняют в различных коррупционных схемах и плохой борьбе с пандемией.

27 апреля стало известно, что Верховная Рада собирается отправить его в отставку, но не на этой неделе. Такая информация появилась в СМИ.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заверила, что никаких встреч по этому поводу не было.

Сам Степанов еще ранее уверял, что не собирается уходить в отставку.

Юрчишин прокомментировал вероятную отставку Степанова: смотрите видео